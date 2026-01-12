Fehérváry pomáha Ovečkinovi navyšovať rekord. Po Sýkorovom góle lietali plyšové medvede

Nedostal sa na olympiádu a teraz hrá s motiváciou navyše.
Len málo slovenských hokejistov má momentálne formu ako Kristián Pospíšil. Útočník Komety Brno má za sebou úderný víkend a motivuje ho aj to, že sa nedostal do slovenského olympijského výberu.
„Robím všetko pre to, aby som aspoň sám sebe ukázal, že tam patrím,“ hovoril po vydarenom zápase Pospíšil.
Body zbieral veľmi rýchlym tempom a po týždni je tak opäť medzi top 5 slovenskými hokejistami v zahraničí.
Za týždeň od 5. do 11. januára patria do zoznamu ešte aj Martin Fehérváry, Oliver Okuliar, Adam Sýkora a Rastislav Eliaš.
Kristián Pospíšil
Starší brat Martina Pospíšila odohral počas uplynulého týždňa tri zápasy.
Pri prehre 2:3 v Olomouci vyšiel bodovo naprázdno. K triumfu Komety nad Litvínovom 7:2 pomohol dvoma gólmi a dvomi asistenciami a k výhre 3:2 po predĺžení nad Mladou Boleslavou prispel víťazným gólom a asistenciou.
“Niekedy nerozumiem tomu, prečo tie body prichádzajú. Myslím si, a poviem to aj nahlas, je to podľa mňa nejaká karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie. Mám extra motiváciu dokázať, že tam patrím,” povedal slovenský útočník po nedeľnej výhre nad Mladou Boleslavou pre hokej.cz.
29-ročný útočník nastupuje v prvom útoku mužstva po boku bratov Zohornovcov. Na ľade sa vzájomne dopĺňajú.
„Navzájom rešpektujeme svoju hru,“ opisoval ich chémiu Pospíšil. „Myslím si, že sa výborne dopĺňame, sme silní v súbojoch, pri napádaní a to nám všetko uľahčuje.“
Kristián Pospíšil svojimi výkonmi naštartoval celé mužstvo. Po šiestich prehrách prišli dve výhry.
Slovák je v mužstve obhajcov titulu dôležitou ofenzívnou zložkou. V posledných piatich stretnutiach zaknihoval desať bodov za štyri góly a šesť asistencií a svoju sezónnu bilanciu vylepšil na 33 bodov v 39 zápasoch. V tabuľke ligovej produktivity mu patrí desiate miesto.
VIDEO: Víťazný gól Kristiána Pospíšila v predĺžení proti BK Mladá Boleslav
Martin Fehérváry
Pre bratislavského rodáka prebieha sezóna veľmi dobre. Vo Washingtone patrí k najvyťažovanejším hráčom, pravidelne nastupuje v prvom obrannom páre s Johnom Carlsonom a má dobrý nábeh na kariérne maximum v počte kanadských bodov.
Po 46 zápasoch pri jeho mene svieti 16 získaných bodov. Na prekonanie osobného rekordu ich tak potrebuje ešte desať.
Vydarený mal aj minulý týždeň. Bodoval v dvoch zo štyroch stretnutí. Dvakrát síce vyšiel naprázdno, ale pri výhrach nad Anaheimom 7:4 a v Chicagu 5:1 si zapísal po dve asistencie.
Dve z jeho štyroch prihrávok boli pri góloch Alexandra Ovečkina, ktorý naďalej navyšuje svoj gólový rekord.
Martin Fehérváry sa pri výhre nad Chicagom stal aj druhou hviezdou zápasu.
Jeho meno nie je v NHL najzvučnejšie, ale pravidelne odvádza kvalitnú prácu. Spoľahlivý je dozadu a stále kreatívnejší aj smerom dopredu.
To je dobrým znakom aj s vyhliadkou na blížiacu sa olympiádu.
VIDEO: Asistencia Martin Fehérváryho pri góle Anthonyho Beauvilliera proti Chicagu
Fehérváry je za uplynulý týždeň jediným hráčom z NHL v našej rubrike top 5. Blízko bol aj Juraj Slafkovský, ktorý opäť zbieral bod na zápas – 1+2 v troch dueloch.
Oliver Okuliar
Formu na olympiádu ladí aj útočník Oliver Okuliar. V jednom z najlepších tímov švédskej SHL - Skellefteå AIK, hrá veľmi dobre aj on.
Tím je na víťaznej vlne, tešil sa päťkrát za sebou. Okuliar minulý týždeň odohral tri zápasy a dohromady zaznamenal päť bodov za gól a štyri asistencie.
Tri z piatich bodov prišli v sobotnom stretnutí proti Växjö. Jeden gól sám strelil, na dva asistoval.
Presadil sa v presilovej hre, keď po nádhernej strele brankárovi nedal šancu.
VIDEO: Gól Olivera Okuliara proti Växjö
Zápas priniesol aj vyhrotené emócie a Okuliar ukázal, že by sa nestratil ani v bojových športoch.
Olivera Okuliara chválil za výkony aj portál HockeySverige, ktorý ho zaradil do ligovej zostavy týždňa.
„Slovák je momentálne jedným z najlepších útočníkov v SHL,“ písal o ňom Måns Karlsson.
25-ročný rodák z Trenčína hrá svoju prvú sezónu vo Švédsku. Po 35 stretnutiach má 25 bodov. Dôležitým môže byť aj pre slovenský výber na zimnej olympiáde.
Adam Sýkora
Sýkora je jediným hráčom z AHL v tomto zozname. Pravidelne nastupuje za farmársky tím New Yorku Rangers – Hartfort Wolf Pack.
Vo „vlčej svorke“ má svoje pevné miesto a v tíme patrí medzi najdôležitejších útočníkov do oslabení.
V hre v početnej nevýhode sa mu darilo aj minulý týždeň. V troch zápasoch strelil gól a pridal tri asistencie. Dva z týchto bodov prišli v oslabení.
Medzi hlavné opory mužstva patril v sobotnom stretnutí proti Providence Bruins. Hartford ho vyhral 5:1 a Slovák bol treťou hviezdou zápasu.
Skóre stretnutia otváral už v tretej minúte v oslabení. Krátko po jeho góle ľad zaplavili plyšové zvieratá.
Fanúšikovia čakali na prvý gól svojho mužstva a zopakovali si túto charitatívnu tradíciu. Plyšové zvieratá následne putovali do detskej nemocnice.
VIDEO: Gól Adama Sýkoru proti Providence, po ktorom zaplavili ľad plyšové zvieratá
„Bolo to krásne. Prišlo veľa ľudí a každý mal plyšových medvedíkov. Dal som gól a zaplavili nás plyšom,“ hovoril po zápase Sýkora.
„Chcel som to osláviť mojou typickou oslavou, ale uvedomil som si, aký to je večer a tak som si len užíval ten moment. Bol som šťastný, že sme dali gól, ktorý toto vyvolal. Som rád, že takto môžeme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.“
Adam Sýkora si v stretnutí pripísal ešte aj dve asistencie. V zápase bol aktívny, na bránu súpera vyslal až päť striel.
„Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo,“ hovoril po výhre nad najlepším tímom v divízii. „Sme skvelá partia chalanov, ktorá pracuje spolu, sme tu ako rodina. Som šťastný, že môžem byť súčasťou tejto skupina.“
Rastislav Eliaš
Mladý 21-ročný brankár nedostáva vo fínskom mužstve IFK Helsinki v najvyššej súťaži veľa príležitostí. V súčasnej sezóne zasiahol len do šiestich zápasov.
Príležitosť sa však naskytla aj minulý týždeň. V stretnutí proti Ilves už v šiestej minúte striedal brankárskeho kolegu Huga Alnefelta, ktorého po zrážke so súperom odnášali na nosidlách.
Slovák sa šance chopil najlepšie, ako mohol. Zastavil všetky príležitosti súpera a svojmu mužstvu vychytal najtesnejšie víťazstvo 1:0.
Pripísal si prvé čisté konto v seniorskej kariére a stal sa jednoznačnou hviezdou stretnutia.
Dôležitosť jeho prítomnosti v bráne bola zrejmá hneď v nasledujúcom zápase, v ktorom nechytal. IFK s tím istým súperom prehral hladko 0:6.
Rastislav Eliaš pre chorobu nebol ani náhradníkom. Vážne zranenie Huga Alnefelta však otvára príležitosť pre Slováka do ďalších zápasov.