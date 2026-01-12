Pospíšil má skvelú formu: Mám extra motiváciu dokázať, že patrím na olympiádu

Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil sa nedostal do záverečnej nominácie Slovenska na zimné olympijské hry 2026.
Jeho forma je však veľmi dobrá. Od začiatku nového roka odohral za Kometu Brno päť duelov, získal v nich desať bodov (4+6).
Veľmi produktívny bol aj počas minulého víkendu. Kometa ukončila šesťzápasovú sériu prehier a zvíťazila nad Litvínovom 7:2 a nad Mladou Boleslavou 3:2 po predĺžení. V prvom zo zápasov mal Slovák bilanciu 2+2, v druhom 1+1. Strelil aj víťazný gól v predĺžení.
“Niekedy nerozumiem tomu, prečo tie body prichádzajú. Myslím si, a poviem to aj nahlas, je to podľa mňa nejaká karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie. Mám extra motiváciu dokázať, že tam patrím,” povedal slovenský útočník po nedeľnej výhre nad Mladou Boleslavou pre hokej.cz.
Produktívny útočník má v sezóne už 33 bodov v 39 stretnutiach a patrí k najčastejšie bodujúcim hráčom Brna. V českej extralige mu patrí desiate miesto v tabuľke produktivity.
Na olympiáde hrať chcel a veril, že na to má: “Nebudem hovoriť, že to pre mňa bolo ľahké. Určite ma to štvalo, mrzelo, ale život ide ďalej,” hovoril o reakcii na to, že sa nedostal do výberu Vladimíra Országha.
“Na druhú stranu, olympiáda ešte nezačala. Robím všetko pre to, aby som aspoň sám sebe ukázal, že tam patrím.”
Do mužstva by sa ešte mohol dostať ako náhradník. “Snažím sa stále, mám motiváciu. Nikomu nič zlé neprajem, nechcem tam ísť preto, že by sa niekto zranil. Prijal som, že tam nejdem. Chalani z reprezentácie sú moji kamaráti a neprajem im zranenie.”
Dodatočnú nomináciu by však prijal: “Mojím snom je zahrať si s bratom v reprezentácii. Ak tam pôjde, určite by som chcel aj ja, aby sme si náš sen splnili."
Martin Pospíšil by mal patriť medzi hlavné opory Slovenska, ale pre zranenie v sezóne ešte nehral. V rozhovore pre hokej.cz padla otázka aj na zdravotný stav útočníka Calgary.
“Nechcem sa k tomu vyjadrovať, ale verím, že všetko dopadne tak, ako má,” povedal Kristián Pospíšil stručne.
Hokejový turnaj na olympiáde začne 11. februára. Slováci nastúpia v prvom stretnutí proti Fínsku.