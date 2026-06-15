Zažil úspešný draft, vybrali ho v prvom kole. Kanadský obranca mieri do slovenského klubu

Hokejový klub Dukla Trenčín získal do svojho kádra Ryana Merkleyho. O príchode dvadsaťpäťročného kanadského obrancu informoval na svojom webe.
„Ryan je hráč, ktorého by chcel mať v tíme každý tréner. Prichádza k nám výborný korčuliar so skvelým hokejovým videním a schopnosťou nachádzať spoluhráčov presnými pasmi. Svoje kvality potvrdzuje už niekoľko sezón.
V uplynulom ročníku pôsobil v nemeckej DEL, takže je etablovaný na európsky hokej. Má všetky predpoklady na to, aby sa stal režisérom našej prvej presilovky,“ vyjadril sa športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Merkleyho si v roku 2018 vybrala z 21. miesta draftu organizácia San Jose Sharks. Kreatívny obranca žiaril najmä v kanandskej juniorskej súťaži OHL, v ktorej počas štyroch sezón nazbieral viac ako bod na zápas.
V poslednom ročníku juniorského pôsobenia patril ku kľúčovým hráčom tímu London Knights.
S 15 gólmi a 76 bodmi bol druhý najproduktívnejší obranca OHL a so 61 asistenciami bol štvrtý najlepší nahrávač celej súťaže.
V prvom tíme Sharks nastúpil do 39 zápasov, v ktorých zaznamenal šesť bodov (1+5). Viac príležitostí dostával vo farmárskych tímoch San Jose Barracuda a Colorado Eagles v AHL, v ktorých v 121 stretnutiach získal 52 bodov (4+48).
Zo Severnej Ameriky sa vydal do KHL, keď počas dvoch ligových ročníkov hájil farby Červenej hviezdy Kchun-lun a Avangardu Omsk.
V minulej sezóne pôsobil v nemeckej DEL a obliekal dres Straubingu Tigers. V 26 zápasoch si pripísal desať bodov za gól a deväť asistencií. V šiestich zápasoch vyraďovacej časti pridal ďalších šesť gólových prihrávok.
Merkley reprezentoval Kanadu na MS do 18 rokov v roku 2018 a bol s troma bodmi a troma asistenciami v piatich zápasoch najproduktívnejším obrancom turnaja.
Rok predtým získal s Kanadou zlatú medailu na Memoriáli Ivana Hlinku, pričom v piatich stretnutiach zaznamenal šesť asistencií.