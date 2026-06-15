Banská Bystrica stavila na úspešného trénera. Priviedol Spišiakov k prvenstvu v základnej časti

Vladimír Záborský.
Vladimír Záborský. (Autor: TASR)
TASR|15. jún 2026 o 21:12
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Pri A-mužstve „baranov“ pôsobiť ako asistent trénera.

Novou súčasťou trénerského štábu hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica sa stal Vladimír Záborský.

Pri A-mužstve „baranov“ pôsobiť ako asistent trénera. Bystričania o tom informovali na svojom webe.

Tridsaťdeväťročný tréner predtým pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Pod jeho vedením sa Spišiaci v sezóne 2024/2025 stali víťazom základnej časti extraligy.

Ako uviedol web Dukly, „pod Urpín tak prichádza tréner, ktorý si svoju pozíciu vybudoval systematickou prácou a postupným napredovaním. Po úspešnom období na východe Slovenska otvára ďalšiu kapitolu svojej kariéry a od novej sezóny bude súčasťou organizácie HC’05 Banská Bystrica.

Zaujímavosťou je, že Vladimír Záborský je vyštudovaný učiteľ anglického jazyka, čo môže byť výhodou aj pri každodennej komunikácii so zahraničnými hráčmi a novými posilami v kabíne. Aj tento aspekt zapadol do profilu, ktorý sme pri obsadzovaní pozície hľadali.“

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