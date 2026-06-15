Prešov posilňuje tím na ďalšiu sezónu. Oznámil príchod takmer dvojmetrového útočníka

Samuel Zahradník (vľavo) na ilustračnom zábere.
Samuel Zahradník (vľavo) na ilustračnom zábere. (Autor: TASR)
TASR|15. jún 2026 o 12:20
ShareTweet0

Má za sebou aj hosťovanie v prvoligovom francúzskom klube Briancon a v druhej fínskej najvyššej súťaži za FPS.

Ďalšou posilou HC Prešov je útočník Samuel Zahradník. Dvadsaťšesťročný rodák z Námestova prichádza do klubu najvyššej slovenskej hokejovej súťaže z Tipos SHL, v ktorej obliekal dres HC TEBS Bratislava. Prešov to oznámil na sociálnych sieťach.

Zahradník odohral väčšinu svojej kariéry v druhej najvyššej súťaži. V sezóne 2020/2021 však odohral aj rok v extralige za Nové Zámky, za ktoré si v 35 zápasoch pripísal štyri góly a päť asistencií.

Takmer dvojmetrový útočník má za sebou aj hosťovanie v prvoligovom francúzskom klube Briancon a v druhej fínskej najvyššej súťaži za FPS.

V uplynulých dvoch ročníkoch nastúpil za HC TEBS Bratislava do 80 duelov, v ktorých zaznamenal 58 bodov (19+39).

V baráži o udržanie sa v Tipos SHL pomohol Trnave zdolať Senicu v štvorzápasovej sérii, v ktorej strelil dva góly a pridal aj dve asistencie.

Tipsport liga

Samuel Zahradník (vľavo) na ilustračnom zábere.
Samuel Zahradník (vľavo) na ilustračnom zábere.
Prešov posilňuje tím na ďalšiu sezónu. Oznámil príchod takmer dvojmetrového útočníka
dnes 12:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Prešov posilňuje tím na ďalšiu sezónu. Oznámil príchod takmer dvojmetrového útočníka