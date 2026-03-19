Emócie na výhru nestačia, tvrdí Záborský. Proti Slovanu si každý musí siahnuť na dno síl

Sedemnásť rokov. Presne toľko čakali hokejisti Liptovského Mikuláša na účasť v štvrťfinále play-off slovenskej najvyššej súťaže.
V sezóne 2025/26 negatívnu sériu zlomili. Liptákom sa to podarilo vďaka výhre v kvalifikácii, Zvolen zdolali 3:1 na zápasy.
Kedysi tradičná bašta slovenského hokeja sa dlhé roky pohybovala v spodných častiach tabuľky.
V niektorých ročníkoch obstáli v baráži, inokedy síce nehrali baráž, ale ani play-off. Viackrát skončili poslední s veľkým mankom, ale z ligy sa akurát nezostupovalo.
Štvrťfinálová účasť je zároveň maximum, ktoré hokej v Liptovskom Mikuláši dosiahol. Pred zostupom v roku 2010 ho hral deväťkrát. Naposledy v roku 2009, keď zažil jeden z najlepších ročníkov v histórii klubu.
Aktuálny ročník si kabína okolo kapitána Jakuba Sukeľa znova predĺži.
V štvrtťfinále sa Liptovský Mikuláš stretne so Slovanom Bratislava, ktorý ukončil základnú časť na druhom mieste.
„Slovan ma veľmi kvalitné mužstvo, ukazoval to celú sezónu, stále sa držal vysoko v tabuľke," hovorí o súperovi útočník Liptákov Tomáš Záborský.
Na Liptov prišiel v októbri po neúspešnom angažmáne v Trenčíne, kde skončil predčasne napriek platnej zmluve.
Ako posila sa osvedčil. V 36 zápasoch základnej časti strelil osem gólov a na dvanásť asistoval.
O tri body (2+1) sa postaral aj v sérii proti Zvolenu, z ktorej Liptáci vyšli ako víťazi.
Podľa Záborského má tím z vyhratého predkola dobrú emóciu, ale tá proti Slovanu nemusí stačiť.
„Na emócii sa nedá vyhrať žiadna séria. Mužstvo musí ukázať kvalitu, aby sa dokázalo posunúť ďalej, či už v sérii na tri, alebo na štyri víťazné zápasy," hovorí.
Hokejisti Liptovského Mikuláša vstúpia do série ako outsider. V základnej časti prehrali proti Slovanu tri zo štyroch zápasov. Napriek tomu herný štýl meniť nebudú.
„Ak chceme byť úspešní proti Slovanu, každý jeden hráč si bude musieť siahnuť na dno svojich síl," dodal Záborský.
