Obmedzenia sa hokejistom nepáčia: Nezmysel, málo výhod pre očkovaných

PREŠOV/KOŠICE. Vyčerpaní hráči si kľakli na kolená v strede klziska. Na zaplnených tribúnach prepukla eufória radosti. Fanúšikovia tlieskali v stoji a skandovali. Podobné scény sa tak skoro na hokeji v metropole Šariša nezopakujú. Prešovskí hokejisti zdolali rivala z Košíc 3:2 gólom 26 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Pre prísne obmedzenia, ktoré začnú od pondelka platiť aj na všetkých extraligových štadiónoch, sa už bude môcť zápasov zúčastniť len hŕstka divákov. „Je to škoda. Myslím si, že je to nezmysel, pustiť na štadión tak málo ľudí,“ vravel útočník Prešova Albert Michnáč.

K víťazstvu v derby s Košicami prispel český legionár premiérovým gólom v sezóne. Atmosféru na štadióne si pochvaľoval. „Bol to určite jeden z najlepších zápasov, ktoré som doposiaľ odohral. Fanúšikovia boli skvelí. To, ako nás podporovali, bola jednoducho bomba. Dali do toho všetko a my tiež,“ chválil divákov Michnáč.

Slovák: Ľudia sa prišli vyventilovať Pochvalné slová na atmosféru v Prešove zazneli aj z košickej strany. Strelcovi otváracieho gólu stretnutia Marekovi Slovákovi sa pozdávalo, že k nej prispel aj košický fanklub. „Hralo sa nám v Prešove veľmi dobre. Podobná atmosféra nám už chýbala. Šport sa robí v prvom rade pre ľudí. Aj oni sa prišli v tejto ťažkej dobe na štadión vyventilovať. Zároveň videli kvalitný hokej,“ uviedol Slovák.

Košičania dokázali v závere vyrovnať pri hre bez brankára, no napokon nezískali ani bod. Podľa prešovského útočníka Eduarda Šimuna, ktorý rozhodol derby gólom v posledných sekundách, by bola obrovská škoda, ak by obmedzenia počtu divákov ostali v platnosti dlhšiu dobu. „V opatreniach vidím len veľmi málo výhod pre očkovaných. Neviem, čo si o tom mám myslieť,“ skonštatoval Šimun. Sezónu chcú dohrať Brankár Košíc Andrej Košarišťan podržal svoj tím pri viacerých šanciach domácich. Tesná prehra ho mrzela o to viac, že „oceliari“ mali hru 40 minút pod kontrolou.

„Sami sme si zbabrali dobrý zápas. Mohli sme v Prešove získať pokojne tri body. V poslednej tretine sme ale spravili viacero chýb. Záver bol pre nás smutný. Musíme sa z toho poučiť,“ povedal Košarišťan. Aj rodák z Dolného Kubína sa vyjadril k prísnym opatreniam, ktoré výrazne skomplikujú život športovým klubom na Slovensku. „Nikto nechce hrať pred prázdnou halou, v ktorej človek počuje aj muchu. Neteším sa na to, ale jednoducho situácia je taká a my to nezmeníme,“ uviedol Košarišťan.

Kluby Tipos extraligy v spoločnom stanovisku vyhlásili, že ak nebudú obmedzenia vykompenzované, bude to znamenať aj predčasné ukončenie sezóny. „To samozrejme nikto nechce. Každý by bol rád, aby sa sezóna dohrala. Verím, že sa nájde východisko z tejto situácie a budeme všetci spokojní,“ dodal košický brankár. Zagrapan: Zdravie je prvoradé V prestávke pred treťou tretinou vystúpili s programom mladé krasokorčuliarky. Jednou z nich bola dcérka brankára Prešova Nikitu Bespalova. Samotné predstavenie sa však natiahlo a prestávka sa predĺžila o niekoľko minút. Hráči oboch tímov najskôr vyčkávali v chodbe, no neskôr sa presunuli na striedačky.

Košarišťan sa ako jediný išiel počas vystúpenia rozcvičovať na ľad. Domáci priaznivci to niesli s veľkou nevôľou. „V celej mojej kariére som nič podobné nezažil. Oba tímy však mali rovnaké podmienky. Možno nám to mohli organizátori oznámiť vopred, aby sme ostali dlhšie v šatni a tým pádom by to bolo lepšie. Nič sa ale nedeje,“ vravel Košarišťan.