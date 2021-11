Košičania sa chceli po zápase tešiť s fanúšikmi. Nemali však s kým

Metropola východu sa podobne ako takmer celé Slovensko ponorila v rámci covid automatu do čiernej farby. Na štadióne mohlo byť prítomných maximálne 100 ľudí.

"Po zápase sme sa chceli ísť tešiť do rohu klziska. Nemali sme však pre koho. Veľmi nám chýbajú fanúšikovia a atmosféra, ktorú vedeli vytvoriť.

Košičania sa tak vrátili do obdobia druhej vlny pandémie spred pár mesiacov, keď bola situácia podobná. Samotní hráči si tak budú opäť zvykať na komornú atmosféru pri neúčasti divákov.

"Som rád, že moje góly pomohli mužstvu k víťazstvu. To je pre mňa najdôležitejšie," uviedol Bartánus.

Obzvlášť, keď vyhrávame, by sme sa s nimi chceli podeliť o našu radosť. Nič sa však nedá robiť," povzdychol si košický útočník Marek Bartánus.

"Som rád, že môj gól pomohol mužstvu k víťazstvu," povedal Romančík, ktorý si puk nestihol zobrať do zbierky.

Košičania sa počas reprezentačnej prestávky stihli dať zdravotne do poriadku a doliečiť si drobné zranenia.

"Fúha, nečaká nás tam nič jednoduché. Bude to určite vyhrotený zápas. My sa ale chceme nastaviť tak, aby sme si tam išli po tri body," skonštatoval Romančík.

"Darilo sa nám s ním. Mišo Chovan mi vravel, že s ním budeme hrať ďalej a potom mi ho vezme. Napokon sa ale na to zabudlo. Vôbec mi to však nevadí."

Trojnásobného majstra trápi koncovka

Banskobystričania ešte domácu atmosféru od začiatku sezóny nezažili. Na ich štadióne prebieha rozsiahla rekonštrukcia, ktorá by sa už čoskoro mala skončiť.

"Všetci sa na to už tešíme. Už sa nad tým, že hráme stále vonku ani nepozastavujeme. Uvidíme, kedy bude štadión hotový. Veríme, že ten deň je už blízko," povedal útočník Banskej Bystrice Alex Výhonský.

V úvodnej tretine duelu vyrovnával na 1:1 svojim prvým gólom v sezóne.

"Trochu som si odfúkol. Šance si vytváram. Robím si svoju prácu. Hrám do tela a chodím na oslabenia. Keď mi padne gól, poteší ma to. Ešte viac, ak by bol víťazný," vravel Výhonský.