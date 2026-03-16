Presilovková šou Michaloviec a tajná zbraň na Nitru. Viedenský: Každý sa musí pozrieť do zrkadla

Michalovčania to dokázali a po dvoch rokoch si opäť zahrajú play off, hoci v základnej časti dlho bojovali o to, aby skončili aspoň na desiatom mieste.
Kvalifikačnú sériu o štvrťfinále play off so Spišskou Novou Vsou ukončili domácim víťazstvom 7:1, na zápasy vyhrali 3:1 a vo štvrťfinále ich čaká víťaz základnej časti ligy Nitra.
Pred sériou boli favoritmi Spišiaci, ktorí po zlom začiatku sezóny takmer do konca základnej časti bojovali o priamy postup zo šiesteho miesta. Predpoklady sa nenaplnili.
„Asi najdôležitejšie bolo, že sme im ukradli prvý zápas u nich doma. Doma sme si to postrážili a ja som hrdý na toto mužstvo. Sme veľmi radi, že sme vyradili Spišskú a postúpili do štvrťfinále.
Dnes sme síce dali sedem gólov, ale séria to nebola jednoduchá. Využili sme šance, ktoré sme mali, ale Spišská bola veľmi nepríjemná,“ zhodnotil sériu aj jej posledný zápas michalovský útočník Matúš Spodniak.
VIDEO: Zostrih zo štvrtého zápasu predkola Michalovce - Spišská Nová Ves
Aj podľa brankára Vladimíra Glosára o postupe Michaloviec rozhodlo najmä prvé víťazstvo na ľade Spišskej Novej Vsi.
„Oni to nečakali, navyše sme nemali ideálnu prvú tretinu. Ale nakopli sme sa a vyhrali takým play offovým výsledkom. Škoda toho druhého zápasu, ale dnes je to už jedno,“ dodal Glosár.
Zobudená presilovková formácia
Vo štvrtom zápase sa na ľade poriadne iskrilo od samého začiatku. Rozhodcovia už po šiestich sekundách vylučovali po prvom náznaku šarvátky, ale ešte v prvej tretine šli za bitku pod sprchy Peter Lichanec a Nerijus Ališauskas, v druhej tretine neuniesol po štvrtom góle Michaloviec frustráciu kapitán Spišiakov Branislav Rapáč a pobral sa za nimi.
„Myslím si, že s výnimkou toho druhého zápasu sme boli lepší na puku, mali sme viac gólových šancí a to bol asi jediný spôsob ako sa nám chceli vyrovnať a vyhodiť nás z tempa. Aj na mňa v kuse hádzali hráčov,“ pousmial sa po zápase Glosár.
Vylúčených hráčov bolo dosť na jednej aj druhej strane. Víťazným Michalovčanom však vychádzali oslabenia a v presilovkách predviedli gólovú smršť. Kým v prvých troch zápasoch využili len jednu presilovú hru z trinástich, vo štvrtom dali päť gólov z desiatich presiloviek.
Výsledkom úspešnosti presiloviek je aj trojica päťbodových hráčov. Fínsky útočník Jacob Virtanen si k hetriku pripísal dve asistencie, kanadský útočník Marc-Oliver Roy skončil s bilanciou jeden gól a štyri asistencie a kanadský obranca Connor Welsh päťkrát asistoval.
„Sú to veľmi šikovní chlapci. Tam si len treba nájsť len nejaké miesto. Mal som pár šancí v zápase a som rád, že nakoniec to padlo aj mne. Určite chceme, aby boli tie presilovky úspešné a v Nitre si budeme musieť ustrážiť naše vylúčenia a hrať bez faulov.
Inak to tam bude veľmi ťažké,“ pochválil svojich zahraničných spoluhráčov z prevej presilovkovej formácie Matúš Spodniak, ktorý tiež prispel k vysokému víťazstvu dvoma gólmi a jednou asistenciou.
Nitre majú čo vracať
Michalovčania veria, že víťazstvo v sérii nad Spišiakmi im pomôže aj vo štvrťfinále proti Nitre. Majú jej čo vracať.
Pred dvoma rokmi postúpili do play off z druhého miesta po základnej časti a vypadli hneď vo štvrťfinále práve s Nitrou, ktorá ako ôsmy tím postupovala z kvalifikácie a dotiahla to až k majstrovskému titulu.
„Veľa nás tu už nie je, čo si tie zápasy pamätá. Pre mňa to bude určite extra motivácia. Navyše som tam bol v juniorke, takže sa vždy na zápasy s Nitrou teším. Aj kvôli atmosfére, ktorá tam je.
Momentálne ešte neviem povedať, čo na nich bude platiť. V sezóne sme s nimi hrali vyrovnané zápasy až na jeden, ktorý sme u nich vyššie prehrali.
Keď budeme dodržiavať to, čo máme robiť, tak ich určite vieme potrápiť,“ verí brankár Glosár, podľa ktorého môže byť výhodou aj to, že sú v tempe a Nitra dlhšie nehrala. „Určite ich budeme chcieť v prvých dvoch zápasoch prekvapiť,“ dodal.
Podľa Spodniaka môže byť výhodou aj to, že trénerom je Erik Čaládi, ktorý v Nitre pôsobil ako videoanalytik.
„Pochádza z Nitry a veríme, že niečo vymyslí. Pripravíme sa na nich, pozrieme si nejaké videá. Nitra je veľmi kvalitný tím. Dúfam, že sa nám podarí hneď na úvod ukradnúť aspoň jeden zápas u nich a potom uvidíme,“ verí.
Mužstvo dvoch tvárí
Na štvrtý zápas nastupovali Spišiaci s nožom na krku. Museli zvíťaziť. V úvodnej desaťminútovke išli naplno za týmto cieľom, ale nedokázali streliť gól. Naopak Michalovce využili hneď prvú presilovku. Podobný obraz priniesla aj druhá tretina.
V jej úvode nevyužili hostia presilovku a vzápätí inkasovali druhý gól a po sérii vylúčení aj ďalšie dva v oslabení. Tri minúty pred koncom druhej tretiny vykresal iskierku nádeje presilovkový gól Cartera Savoieho. Tá zhasla 15 sekúnd pred druhou prestávkou, keď Jordan Martel zvýšil na 5:1.
Podľa útočníka Mareka Viedenského v oboch zápasoch v Michalovciach rozhodli prvé tretiny. „V oboch sme Michalovce pustili do vedenia. Dnes sme ju síce zahrali lepšie ako včera, ale nedokázali sme otvoriť skóre. A dnes nás položili aj vylúčenia.
Majú veľmi dobrú presilovky a dnes nám v nich dali veľa gólov. Ten dnešný výsledok stojí za prd, ale tá séria bola v zápasoch vyrovnaná, oni do toho možno dali viac emócie,“ hľadal príčiny Viedenský.
Podľa brankára Filipa Suráka sa rovnako ako v celej sezóne aj v sérii s Michalovcami ukázala dvojaká tvár mužstva.
„Jeden zápas nič, ďalší zápas paráda. A to sa opakovalo celú sezónu a aj v tejto sérii. Je to obrovské sklamanie. Nejde tak ani o to, že sme prehrali, ale akým spôsobom. Neukázali sme všetko to najlepšie, čo je v nás.
Kľúčový bol prvý zápas u nás doma a prvá tretina v prvom zápase v Michalovciach, kde sme sa do toho nedostali.
Naozaj si neviem vysvetliť, prečo sú také rozdiely a výkyvy v našich výkonoch. Určite sme nenaplnili potenciál, ktorý toto mužstvo malo,“ hodnotil sériu i sezónu Surák.
Škoda, že nevydržala decembrová eufória
Spišská Nová Ves po finále, semifinále a víťazstve v základnej časti v posledných troch rokoch má za sebou najhoršiu sezónu od návratu do extraligy pred piatimi rokmi.
Počas nej sa na lavičke vystriedali traja tréneri, niekoľkokrát sa menili na súpiske mená legionárov. Po príchode fínskeho trénera Tommiho Hämälainena sa Spišiaci nadýchli k dobrému finišu v základnej časti a boli takmer do jej konca v hre o priamy postup zo šiesteho miesta.
„Na to ako sme sezónu začali a ako pokračovala bolo fajn, že sme napokon dokráčali do boja o play off a hrali aj o tú šestku. Škoda, že nám eufória z konca decembra nevydržala do konca apríla,“ povzdychol si Viedenský.
Rovnako ako Surák aj on potvrdil, že sklamanie je obrovské a dlhšie bude trvať, kým ich opustí.
„Chýbal nám kúsok do šestky. Celá sezóna sa hrá o to, aby bol človek vo štvrťfinále. A je jedno či ste desiaty alebo prvý, stále je to play off, je to o víťazných zápasoch. Nevyhrali sme tie tri, aby sme sa posunuli ďalej.
Strašne nás to štve, mňa určite veľmi. Každý sa musíme pozrieť do zrkadla a povedať si, či sme pre úspech spravili všetko,“ dodal Viedenský.