Totálna dominancia zaistila postup. Michalovce vyradili Spišiakov siedmimi gólmi

Tipsport liga - predkolo play-off, 4. zápas
Michalovce - Spišská Nová Ves 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)
Góly: 13. Virtanen (Spodniak, Welsh), 23. Roy (Šmida, Sertti), 35. Virtanen (Roy, Welsh), 36. Virtanen (Roy, Welsh), 40. J. Martel (Virtanen, Welsh), 53. Spodniak (Welsh, Roy), 59. Spodniak (Virtanen, Roy) - 38. Savoie (McIsaac)
Rozhodcovia: Štefik, Žák - Knižka, Herzog
Vylúčení: 10:9 na 2 min., navyše Lichanec (Michalovce) a Ališauskas 5 min. + DKZ za pästný súboj, Rapáč 5 min. + DKZ za hrubosť, Bačo (všetci Sp.N.Ves.) 5 min. + DKZ za podkopnutie, presilovky: 5:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 1579
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Sertti, Stripai - J. Martel, Roy, Virtanen - Matta, Kytnár, Spodniak - Stahoň, Šmida, Fominych - Varga, Lichanec, Hrabčák
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Sluka, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Stas - Džugan, Paločko, Števuliak - Giroux, Viedenský, D. Martel - Savoie, Hain, Giľák - Šuty, Bačo, Rapáč
/konečný stav série: 3:1, Michalovce postúpili do štvrťfinále play off/
Hokejisti HK Dukla Michalovce postúpili do štvrťfinále play off Tipsport ligy.
V nedeľňajšom štvrtom dueli predkola zdolali Spišskú Novú Ves vysoko 7:1 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy triumfovali 3:1. V play off nastúpia proti víťazovi základnej časti HK Nitra.
Pre Spišskú Novú Ves, ktorá po základnej časti obsadila 7. miesto, sa sezóna skončila. Michalovčania figurovali po dlhodobej časti na 10. priečke a tak narazia na víťaza základnej časti. Štvrťfinálová séria sa začne v piatok 20. marca na ľade Nitry.
Štvrtý duel série predkola medzi Michalovcami a Spišskou Novou Vsou od úvodu sprevádzali vylúčenia a potýčky.
V 12. minúte hrali domáci prvú presilovku v zápase a Virtanen v nej otvoril skóre. Prvú tretinu spestrila aj pästná výmena Lichanca s Ališauskasom.
Dôležitý gól na 2:0 strelil v 22. minúte Roy, keď zakončil protiútok po sľubnej šanci Spišiakov.
Od 33. minúty hrali domáci viacnásobnú presilovku a Virtanen v nej nielen skompletizoval svoj hetrik, ale zároveň zvýšil na 4:1.
Hostia síce v presilovke znížili zásluhou Savoiea, ale Martel ešte do druhej prestávky vrátil Michalovciam štvorgólový náskok - 5:1. Záverečná tretina priniesla dva góly Spodniaka, ktorý spečatil na konečných 7:1.
