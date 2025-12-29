Slováci vyzvú domáceho favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - USA? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov dnes čaká tretí zápas v rámci skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na štadióne Grand Casino Arena Arena v americkom meste St. Paul proti domácemu výberu USA.
Zápas sa začína o polnoci z pondelka na utorok a odvysiela ho stanica JOJ Šport.
Slováci vstúpili do šampionátu tesnou prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3, následne si pripísali prvé body po výhre 4:1 nad Nemeckom.
Američania sú lídrami skupiny A. Víťazné predpoklady potvrdili proti Nemecku (6:3) a aj Švajčiarsku (2:1).
Zápas Slovensko - USA nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia bude po Američanoch v skupine A ešte čeliť Švajčiarom.