Slováci vyzvú domáceho favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - USA? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z gólu
Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
Sportnet|29. dec 2025 o 09:25
ShareTweet0

Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - USA v skupine A na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov dnes čaká tretí zápas v rámci skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na štadióne Grand Casino Arena Arena v americkom meste St. Paul proti domácemu výberu USA.

Zápas sa začína o polnoci z pondelka na utorok a odvysiela ho stanica JOJ Šport.

Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slováci vstúpili do šampionátu tesnou prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3, následne si pripísali prvé body po výhre 4:1 nad Nemeckom.

Američania sú lídrami skupiny A. Víťazné predpoklady potvrdili proti Nemecku (6:3) a aj Švajčiarsku (2:1).

Zápas Slovensko - USA nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia bude po Američanoch v skupine A ešte čeliť Švajčiarom.

Tabuľka skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z gólu
    Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z gólu
    Slováci vyzvú domáceho favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - USA? (TV program)
    dnes 09:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slováci vyzvú domáceho favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - USA? (TV program)