Slováci otvoria juniorský šampionát. Kde sledovať súboj so Švédskom? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z víťazstva.
Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z víťazstva. (Autor: SZĽH)
Sportnet|26. dec 2025 o 08:40
ShareTweet0

Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Švédsko v skupine A na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká dnes úvodný zápas v rámci skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na štadióne Grand Casino Arena Arena v americkom meste St. Paul proti výberu Švédska.

Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Stretnutie Slovensko - Švédsko, ktorý sa začína o 19.00 h nášho času, odvysiela stanica JOJ Šport. Štúdio je na programe už od 18.45 h.

Zápas nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia odohrá v skupiny A, kde sa stretne aj so Švajčiarskom, USA a Nemeckom.

Tabuľka skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z víťazstva.
    Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa tešia z víťazstva.
    Slováci otvoria juniorský šampionát. Kde sledovať súboj so Švédskom? (TV program)
    dnes 08:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slováci otvoria juniorský šampionát. Kde sledovať súboj so Švédskom? (TV program)