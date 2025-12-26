Slováci otvoria juniorský šampionát. Kde sledovať súboj so Švédskom? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká dnes úvodný zápas v rámci skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na štadióne Grand Casino Arena Arena v americkom meste St. Paul proti výberu Švédska.
Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Stretnutie Slovensko - Švédsko, ktorý sa začína o 19.00 h nášho času, odvysiela stanica JOJ Šport. Štúdio je na programe už od 18.45 h.
Zápas nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia odohrá v skupiny A, kde sa stretne aj so Švajčiarskom, USA a Nemeckom.