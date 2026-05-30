VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švajčiarska si vybojovali postup do finále na domácich MS. V semifinálovom zápase zdolali Nórsko 6:0.
V prvej tretine sa naplno ukázalo, že proti sebe nastúpili dvaja najlepší gólmani doterajšieho priebehu šampionátu.
Napriek rade veľkých šancí sa hralo dlho bez gólov. V piatej minúte mal prvú obrovskú možnosť hviezdny bek domácich Josi, Haukeland však zasiahol vyrážačkou.
O chvíľu neskôr hrali Švajčiari prvú presilovku a tlačili Nórov. Pohotovo vypálil Niederreiter, nórsky brankár okrajom betónu vytesnil puk na pravú tyčku.
Na druhej strane sa puk po zblokovanej strele odrazil k osamotenému Koblarovi, ktorý z ideálnej pozície vypálil len tesne vedľa. Potom sa preháčkoval do skvelej šance Elvsveen, Genoniho však prestreliť nedokázal.
O chvíľu neskôr mal Genoni šťastie, že ho puk po nečakanom odraze od zadného hradenia netrafil do chrbta, aj tak sa ale k dorážke dostal Brandsegg-Nygard, lenže nezasiahol kotúč naplno a domáci gólman ho schoval v lapačke.
Švajčiari potom síce nevyužili ďalšiu početnú výhodu, ale nemuselo ich to dlho mrzeť, keďže Bertschy si vyjazdil spoza bránky, skvele sa uvoľnil a z otočky trafil milimetrovo presne horný roh Haukelandovej bránky.
Od druhej časti už Švajčiari dominovali. V 24. minúte ešte Haukeland vychytal Hischiera ramenom, ale krátko potom už nemal šancu, keď Malgin zakončil do protipohybu prečíslenie dvoch na jedného. Ďalší minisúboj s Hischierom vyhral znovu Haukeland.
V polovici zápasu hrali severania prvú presilovku, väčšie šance však mali v oslabení domáci. V tej najväčšej Thürkauf zo sóla nedal.
V 33. minúte ale skončil Jägerov teč medzi Haukelandovými betónmi a bolo to 3:0. V 37. minúte navyše tesne po skončení takmer minútovej presilovky päť na tri našiel Josi ideálne Riata, ktorý pridal štvrtý zásah.
Bolo zrejmé, že o ďalší finálový pokus o titul svetových šampiónov môže pripraviť Švajčiarov len hokejový zázrak.
Lenže Nóri už nemali silu ani na pokus o zvrat. K radosti zaplneného hľadiska potom využil ďalšiu početnú výhodu Hischier a chvíľku pred koncom uzavrel skóre Rochette.
