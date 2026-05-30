    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    30.05.2026, Playoff, Semifinále
    6 - 0
    1:0, 3:0, 2:0
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Hokejisti Švajčiarska oslavujú gól proti Nórsku v semifinále MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Švajčiarska oslavujú gól proti Nórsku v semifinále MS v hokeji 2026.
    Sportnet|30. máj 2026 o 18:26
    Video, zostrih a góly zo zápasu Švajčiarsko - Nórsko Semifinále na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švajčiarska si vybojovali postup do finále na domácich MS. V semifinálovom zápase zdolali Nórsko 6:0.

    V prvej tretine sa naplno ukázalo, že proti sebe nastúpili dvaja najlepší gólmani doterajšieho priebehu šampionátu.

    Napriek rade veľkých šancí sa hralo dlho bez gólov. V piatej minúte mal prvú obrovskú možnosť hviezdny bek domácich Josi, Haukeland však zasiahol vyrážačkou.

    O chvíľu neskôr hrali Švajčiari prvú presilovku a tlačili Nórov. Pohotovo vypálil Niederreiter, nórsky brankár okrajom betónu vytesnil puk na pravú tyčku.

    Na druhej strane sa puk po zblokovanej strele odrazil k osamotenému Koblarovi, ktorý z ideálnej pozície vypálil len tesne vedľa. Potom sa preháčkoval do skvelej šance Elvsveen, Genoniho však prestreliť nedokázal.

    O chvíľu neskôr mal Genoni šťastie, že ho puk po nečakanom odraze od zadného hradenia netrafil do chrbta, aj tak sa ale k dorážke dostal Brandsegg-Nygard, lenže nezasiahol kotúč naplno a domáci gólman ho schoval v lapačke.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (semifinále)
    Janis Moser (86) a Thomas Olsen (27) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsky hokejista Dominik Egli (72) a Nór Mats Zuccarello (22) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Martin Ronnild (20) a Fabrice Herzog (18) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Janis Moser (86) a Mats Zuccarello (22) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Švajčiari potom síce nevyužili ďalšiu početnú výhodu, ale nemuselo ich to dlho mrzeť, keďže Bertschy si vyjazdil spoza bránky, skvele sa uvoľnil a z otočky trafil milimetrovo presne horný roh Haukelandovej bránky.

    Od druhej časti už Švajčiari dominovali. V 24. minúte ešte Haukeland vychytal Hischiera ramenom, ale krátko potom už nemal šancu, keď Malgin zakončil do protipohybu prečíslenie dvoch na jedného. Ďalší minisúboj s Hischierom vyhral znovu Haukeland.

    V polovici zápasu hrali severania prvú presilovku, väčšie šance však mali v oslabení domáci. V tej najväčšej Thürkauf zo sóla nedal.

    V 33. minúte ale skončil Jägerov teč medzi Haukelandovými betónmi a bolo to 3:0. V 37. minúte navyše tesne po skončení takmer minútovej presilovky päť na tri našiel Josi ideálne Riata, ktorý pridal štvrtý zásah.

    Bolo zrejmé, že o ďalší finálový pokus o titul svetových šampiónov môže pripraviť Švajčiarov len hokejový zázrak.

    Lenže Nóri už nemali silu ani na pokus o zvrat. K radosti zaplneného hľadiska potom využil ďalšiu početnú výhodu Hischier a chvíľku pred koncom uzavrel skóre Rochette.

