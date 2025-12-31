Slováci zabojujú o druhý triumf. Kde sledovať zápas Slovensko - Švajčiarsko? (TV program)

Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|31. dec 2025 o 09:26
Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov dnes čaká štvrtý a posledný zápas v rámci skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na štadióne Grand Casino Arena Arena v americkom meste St. Paul proti Švajčiarsku.

Zápas sa začína v stredu na Silvestra o 19.00 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport.

Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slováci vstúpili do šampionátu tesnou prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3, následne si pripísali prvé body po výhre 4:1 nad Nemeckom a prehrali s domácimi Američanmi 5:6.

Švajčiari sú priebežne na štvrtom mieste skupiny A. Majú rovnaký počet bodov (3) ako Slováci, ale horšie skóre. Rovnako hrali vyrovnane s favoritmi USA (1:2) a Švédskom (2:4), no nezískali ani bod. Nemcov zdolali hladko 4:0.

Víťaz súboja medzi Slovenskom a Švajčiarskom obsadí tretie miesto v skupine A. Horší skončí na štvrtej priečke v tabuľke.

Zápas Slovensko - Švajčiarsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia sa s určitosťou predstaví vo štvrťfinále.

Tabuľka skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    dnes 09:26
