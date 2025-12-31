Slováci zabojujú o druhý triumf. Kde sledovať zápas Slovensko - Švajčiarsko? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov dnes čaká štvrtý a posledný zápas v rámci skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na štadióne Grand Casino Arena Arena v americkom meste St. Paul proti Švajčiarsku.
Zápas sa začína v stredu na Silvestra o 19.00 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport.
Slováci vstúpili do šampionátu tesnou prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3, následne si pripísali prvé body po výhre 4:1 nad Nemeckom a prehrali s domácimi Američanmi 5:6.
Švajčiari sú priebežne na štvrtom mieste skupiny A. Majú rovnaký počet bodov (3) ako Slováci, ale horšie skóre. Rovnako hrali vyrovnane s favoritmi USA (1:2) a Švédskom (2:4), no nezískali ani bod. Nemcov zdolali hladko 4:0.
Víťaz súboja medzi Slovenskom a Švajčiarskom obsadí tretie miesto v skupine A. Horší skončí na štvrtej priečke v tabuľke.
Zápas Slovensko - Švajčiarsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia sa s určitosťou predstaví vo štvrťfinále.