Bystrica je katom nezdolaných tímov, ostala jediná. Košický vlak sa rozbieha

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrice pripravili Dukle Trenčín v 5. kole Tipsport ligy prvú prehru v sezóne. Na jej ľade zvíťazili 4:3 a zostávajú tak nezdolaní na čele tabuľky so 14 bodmi.
Ako prví sa v dueli presadili hostia zásluhou Cartera Turnbulla, ktorý zatiaľ v každom dueli strelil aspoň jeden gól.
Po 24 sekundách druhej tretiny už domáci viedli, presadil sa kanadský útočník Jordy Bellerive.
Do poslednej tretiny šiel Trenčín napokon s dvojgólovým náskokom, ktorý si však neudržal a Tomáš Zigo v 55. minúte dokonal otočku „baranov“.
Daniel Gachulinec jedenásť sekúnd pred koncom duelu rozhodol o výhre hokejistov Vlci Žilina nad Popradom 4:3.
Poprad ešte pred štartom tretej tretiny 3:1, no Žilina dokázala v poslednej časti hry otočiť vývoj stretnutia.
„Kamzíci“ prehrali tretí zápas za sebou a podobne ako v prvom aj treťom kole prišli o vedenie. Žilina stráca na druhom mieste bod na lídra Banskú Bystricu.
Košice si poradili so Spišskou Novou Vsou 5:1. Bolo to pre nich tretie víťazstvo v sezóne a na konte majú 11 bodov.
Spišiaci nenadviazali na dve víťazstvá z predošlých zápasov a pripísali si tretiu prehru v sezóne.
Slovan si pripísal prvé víťazstvo na domácom ľade, pričom bodoval vo štvrtom zápase za sebou.
Nováčika z Prešova zdolal 4:0, brankár Patrik Andrisík sa mohol tešiť z prvého čistého konta v sezóne. Prešovčania ťahajú sériu štyroch prehier.
Nepriaznivú sériu naopak odvrátili Zvolenčania. Na ľade Liptovského Mikuláša triumfovali 5:2 a ukončili sériu štyroch prehier.
V záverečnej tretine spečatili víťazstvo Zvolena Juraj Valach a Andrej Kudrna. Z posledného 12. miesta tabuľky sa posunuli o dve pozície vyššie, Liptovský Mikuláš klesol na priebežnú 8. priečku.
Po prehrách v úvodných dvoch kolách si minuloroční finalisti Nitrančania pripísali tretiu výhru za sebou.
Na ľade HK Dukla Michalovce vyhrali 5:4, oba tímy sa v prostrednej časti hry presadili trikrát.
Útočník Nitry Michal Krištof najprv pripravil Matejovi Bačovi gól na 2:1 a potom v polovici zápasu sám zvýšil vedenie na 4:2.
To si však hostia dlho neudržali, druhým gólom v zápase znížil Marc-Olivier Roy. Pre Kanaďana to boli zároveň premiérové presné zásahy v drese Dukly.
VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 5. kolo
Trenčín - Banská Bystrica 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Góly: 9. Leskinen (Hlaváč, Bellerive), 21. Bellerive (Bezúch, Drgoň), 37. Vitolinš (Bezúch) – 4. Turnbull (Faith, Lee), 41. Galipeau (Kukuča, Šoltés), 53. Myklukha (Turnbull, Lucas), 55. Zigo (Galipeau, Lucas)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HC Košice - HK Spišská Nová Ves 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly: 8. Repčík (Rosandič, Krivošík), 10. Krivošík (Ferenc), 23. Petráš (Rosandič, Chovan), 29. Rogoň (Repčík), 51. Lunter - 2. Groch (Rockwood)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Prešov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 4. Královič (Takáč, Varga), 15. Varga (Takáč, Královič), 39. Peterek (Bondra, Acolatse), 60. Dmowski (Varga, Takáč)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Nitra 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
Góly: 21. Welsh (Martel, Roy), 29. Roy (Nilsson, Martel), 32. Roy (Martel), 59. Virtanen (Roy, Svitana) - 19. Stacha (Hrnka, Bubela), 25. Bača (Krištof, Passolt), 29. Paulovič, 31. Krištof (Vitaloš), 48. Passolt (Carmichael, Krištof)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly: 38. Ibragimov (Robertson), 59. Cormier (Flood, Réway) - 12. Jääskeläinen (Cassels, Valach), 23. Beňo (Lunter, Kukos), 37. Jääskeläinen (Marcinek, Beňo), 52. Valach (Cassels, Hecl), 52. Kudrna (Troock, Wesley
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina - Poprad 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
Góly: 20. Kolenič (Dubravík, Djakov), 44. Kosmachuk (Ranford, Miller), 52. Ranford (Djakov), 60. Gachulinec - 22. Urbánek (Nauš), 32. Török (Nauš, Urbánek), 40. Výhonský (Calof)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>