Bystrica je katom nezdolaných tímov, ostala jediná. Košický vlak sa rozbieha

Gólová radosť hráčov Košíc v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves.
Fotogaléria (12)
Gólová radosť hráčov Košíc v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. sep 2025 o 20:46
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 5. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrice pripravili Dukle Trenčín v 5. kole Tipsport ligy prvú prehru v sezóne. Na jej ľade zvíťazili 4:3 a zostávajú tak nezdolaní na čele tabuľky so 14 bodmi.

Ako prví sa v dueli presadili hostia zásluhou Cartera Turnbulla, ktorý zatiaľ v každom dueli strelil aspoň jeden gól.

Po 24 sekundách druhej tretiny už domáci viedli, presadil sa kanadský útočník Jordy Bellerive.

Do poslednej tretiny šiel Trenčín napokon s dvojgólovým náskokom, ktorý si však neudržal a Tomáš Zigo v 55. minúte dokonal otočku „baranov“.

Daniel Gachulinec jedenásť sekúnd pred koncom duelu rozhodol o výhre hokejistov Vlci Žilina nad Popradom 4:3.

Poprad ešte pred štartom tretej tretiny 3:1, no Žilina dokázala v poslednej časti hry otočiť vývoj stretnutia.

„Kamzíci“ prehrali tretí zápas za sebou a podobne ako v prvom aj treťom kole prišli o vedenie. Žilina stráca na druhom mieste bod na lídra Banskú Bystricu.

Košice si poradili so Spišskou Novou Vsou 5:1. Bolo to pre nich tretie víťazstvo v sezóne a na konte majú 11 bodov.

Spišiaci nenadviazali na dve víťazstvá z predošlých zápasov a pripísali si tretiu prehru v sezóne.

Slovan si pripísal prvé víťazstvo na domácom ľade, pričom bodoval vo štvrtom zápase za sebou.

Nováčika z Prešova zdolal 4:0, brankár Patrik Andrisík sa mohol tešiť z prvého čistého konta v sezóne. Prešovčania ťahajú sériu štyroch prehier.

Nepriaznivú sériu naopak odvrátili Zvolenčania. Na ľade Liptovského Mikuláša triumfovali 5:2 a ukončili sériu štyroch prehier.

V záverečnej tretine spečatili víťazstvo Zvolena Juraj Valach a Andrej Kudrna. Z posledného 12. miesta tabuľky sa posunuli o dve pozície vyššie, Liptovský Mikuláš klesol na priebežnú 8. priečku.

Po prehrách v úvodných dvoch kolách si minuloroční finalisti Nitrančania pripísali tretiu výhru za sebou.

Na ľade HK Dukla Michalovce vyhrali 5:4, oba tímy sa v prostrednej časti hry presadili trikrát.

Útočník Nitry Michal Krištof najprv pripravil Matejovi Bačovi gól na 2:1 a potom v polovici zápasu sám zvýšil vedenie na 4:2.

To si však hostia dlho neudržali, druhým gólom v zápase znížil Marc-Olivier Roy. Pre Kanaďana to boli zároveň premiérové presné zásahy v drese Dukly.

VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 5. kolo

Trenčín - Banská Bystrica 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Góly: 9. Leskinen (Hlaváč, Bellerive), 21. Bellerive (Bezúch, Drgoň), 37. Vitolinš (Bezúch) – 4. Turnbull (Faith, Lee), 41. Galipeau (Kukuča, Šoltés), 53. Myklukha (Turnbull, Lucas), 55. Zigo (Galipeau, Lucas)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HC Košice - HK Spišská Nová Ves 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Góly: 8. Repčík (Rosandič, Krivošík), 10. Krivošík (Ferenc), 23. Petráš (Rosandič, Chovan), 29. Rogoň (Repčík), 51. Lunter - 2. Groch (Rockwood)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu HC Košice - HK Spišská Nová Ves (Tipsport liga - 5. kolo)
Zľava Dávid Kohút (Košice) a Tim Danielčák (Spišská Nová Ves) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves
Brankár Dominik Riečický (Košice) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves
Gólová radosť hráčov Spišskej Novej Vsi v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves
Brankár Dominik Riečický (Košice) inkasuje gól v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves
12 fotografií
Gólová radosť hráčov Košíc v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová VesFanklub Košíc v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová VesGólová radosť hráčov Spišskej Novej Vsi v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová VesVľavo brankár Dominik Riečický (Košice) a vpravo Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová VesZľava Patrik Rogoň (Košice) a Roman Karaffa (Spišská Nová Ves) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová VesGólová radosť hráčov Košíc v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová VesUprostred brankár Denis Godla (Spišská Nová Ves) inkasuje gól v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová VesTréner HC Košice Dan Ceman reaguje v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves

Slovan Bratislava - Prešov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 4. Královič (Takáč, Varga), 15. Varga (Takáč, Královič), 39. Peterek (Bondra, Acolatse), 60. Dmowski (Varga, Takáč)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Michalovce - Nitra 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)

Góly: 21. Welsh (Martel, Roy), 29. Roy (Nilsson, Martel), 32. Roy (Martel), 59. Virtanen (Roy, Svitana) - 19. Stacha (Hrnka, Bubela), 25. Bača (Krištof, Passolt), 29. Paulovič, 31. Krištof (Vitaloš), 48. Passolt (Carmichael, Krištof)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš - Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 38. Ibragimov (Robertson), 59. Cormier (Flood, Réway) - 12. Jääskeläinen (Cassels, Valach), 23. Beňo (Lunter, Kukos), 37. Jääskeläinen (Marcinek, Beňo), 52. Valach (Cassels, Hecl), 52. Kudrna (Troock, Wesley

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Žilina - Poprad 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)

Góly: 20. Kolenič (Dubravík, Djakov), 44. Kosmachuk (Ranford, Miller), 52. Ranford (Djakov), 60. Gachulinec - 22. Urbánek (Nauš), 32. Török (Nauš, Urbánek), 40. Výhonský (Calof)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

    Gólová radosť hráčov Košíc v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves.
    Gólová radosť hráčov Košíc v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Spišská Nová Ves.
    Bystrica je katom nezdolaných tímov, ostala jediná. Košický vlak sa rozbieha
    dnes 20:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Bystrica je katom nezdolaných tímov, ostala jediná. Košický vlak sa rozbieha