ONLINE: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga (5. kolo)

HC Košice - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos z 5. kola Tipsport ligy.
HC Košice - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos z 5. kola Tipsport ligy.
Sportnet|21. sep 2025 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 5. kola Tipsport ligy: HC Košice - HK Spišská Nová Ves.

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, 5. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
21.09.2025 o 16:00
5. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 5. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Košice a HK Spišská Nová Ves

Košice sa po úvodných štyroch zápasoch nachádzajú na 4. mieste so ziskom 8 bodov so skóre 14:11, keď zdolali v úvode Slovan Bratislava 4:2 a v poslednom kole Poprad 5:2. Nad ich sily boli Michalovce (2:3pp) či Liptovský Mikuláš (3:4sn). V tabuľke produktivity figuruje vysoko z košického tímu útočník Šimon Petráš (4+2) či obranca Mislav Rosandič (0+6).

Spišská Nová Ves má za sebou o niečo horší štart, keď figuruje na 8. mieste so ziskom 5 bodov a skóre 11:12. Po prehre 3:4 s Duklou Trenčín nestačila ani na bratislavský Slovan v pomere 1:3. Posledné zápasy však "rysom" vyšli a na víťazstvo 5:4 po nájazdoch s Liptovským Mikulášom uspeli aj na domácom ľade proti Michalovciam 2:1. Nový ročník odštartoval vo výbornej forme Olivier Archambault, ktorý má na svojom konte 7 bodov (2+5).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

