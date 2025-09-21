ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Nitra dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes LIVE (hokej, 5. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.09.2025 o 16:30
5. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Jobbágy, Orolin – Stanzel, Knižka.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 5. kola TIPSPORT ligy medzi HK Dukla Michalovce a HK Nitra.
Michalovce sú po štyroch kolách na predposlednom 11.mieste. Na konte majú 2 body za domácu výhru po predĺžení nad Košicami z tretieho kola. Okrem toho majú na konte len 3 prehry, v úvodnom kole nestačili na Liptovský Mikuláš, v druhom kole na Poprad a naposledy prehrali v Spišskej Novej Vsi 1:2.
Nitra je na tom o 4 body lepšie a momentálne jej patrí 7. miesto. Na konte má po 4 zápasoch výhru a prehru v riadnom hracom čase a taktiež výhru po predĺžení a prehru po nájazdoch. Sezónu začala prehrou 0:3 v Žiline, následne po nájazdoch prehrala v Trenčíne 3:4. Prvá výhra v sezóne prišla na ľade bratislavského Slovana 4:3 po predĺžení. Naposledy z toho už bola výhra v riadnom hracom čase a to doma s Liptovským Mikulášom – 5:2.
Naposledy sa tieto tímy stretli na začiatku marca v Nitre. Vtedy sa z víťazstva po dvoch góloch Chmielewskeho a góle Kuldu a Rockwooda tešili Líšky – 4:2. V Michalovciach sa naposledy tieto tímy stretli koncom januára. Vtedy sa naopak z víťazstva rozdielom triedy po dvoch góloch Čederleho a góle Bajteka tešili Trogári.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.