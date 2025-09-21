ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 5. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 5. kola Tipsport ligy.
21. sep 2025 o 11:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 5. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica.

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 5. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
21.09.2025 o 14:30
5. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov slovenského hokeja pri tomto online textovom prenose! Tipsport liga ponúka v 5. kole súboj dvoch ešte neporazených celkov. HK DUKLA Trenčín vyzve aktuálneho lídra HC MONACObet Banská Bystrica.

HK DUKLA Trenčín: Zverenci Tommiho Hämäläinena majú výborný vstup do sezóny. Vyhrali všetky doterajšie stretnutia. Naposledy si poradili s Prešovom na ich ľade 3:1. V tabuľke im zatiaľ patrí 3. priečka so ziskom 10 bodov. Najproduktívnejším hráčom Dukly je štvorgólový Ville Leskinen.

HC MONACObet Banská Bystrica: Šliape to aj Banskobystričanom, ktorí stratili len jeden bod a to po poslednej výhre nad Žilinou 2:1 po predĺžení. O víťazstve baranov rozhodol ich najproduktívnejší hráč Carter Turnbull, ktorý má šesť kanadských bodov (5G, 1A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

    ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)
    dnes 11:30
