ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, 5. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.09.2025 o 17:00
5. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš si v úvodných 4 kolách pripísali 2 víťazstvá a 2 prehry. S Michalovcami si poradili 4:1 a v Košiciach vyhrali po samostatných nájazdoch 4:3, ďalej nasledovali 2 prehry doma so Spišskou Novou Vsou 4:5 po samostatných nájazdoch a v minulom kole v Nitre 5:2.
HKM Zvolen v úvodných 4 kolách prehral všetky zápasy. Bod rytieri získali za prehru 4:3 po predĺžení v Trenčíne. Podľa môjho názoru Zvolen potrebuje jeden vydarený zápas, aby začali bodovať pravidelne a kľudne by to mohol byť aj ten dnešný na Liptove.
V minulej sezóne sa oba tímy stretli 4-krát, 1-krát vyhrali Liptáci, 3-krát sa tešili Zvolenčania. Najdôležitejší bol ich posledný vzájomný zápas. Lepšie ho zvládli Zvolenčania, keď vyhrali na Liptove 4:3. Po tomto zápase majiteľ Liptákov vzdal boj o predkolo play-off a v rámci šetrenia rozpočtu predal niekoľko hráčov základnej zostavy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.