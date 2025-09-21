ONLINE: Vlci Žilina - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HK Poprad dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 5. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.09.2025 o 17:30
5. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 5. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú domáci Vlci Žilina a HK Poprad.
Vlci Žilina
Žilinčania vstupujú do zápasu vo veľmi dobrej forme. V posledných štyroch kolách zaznamenali tri víťazstvá a jednu prehru. Najväčšiu radosť im priniesli domáce triumfy nad Nitrou 3:0 a Prešovom 4:1, pričom vonku si poradili aj so Zvolenom 4:1. Naposledy však nestačili na Banskú Bystricu, proti ktorej vonku podľahli 1:2 po predĺžení.
HK Poprad
Popradčania majú za sebou ťažký úvod sezóny. Z posledných štyroch zápasov vyhrali jeden a trikrát prehrali. Domáci triumf nad Michalovcami 5:4 ukázal, že tím vie byť nebezpečný v ofenzíve, no prehry proti Prešovu 3:4, Banskej Bystrici 2:3 a Košiciam 2:5 odhalili slabiny v defenzíve. Poprad bude musieť nájsť stabilitu, ak chce bodovať na ľade silnej Žiliny.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.