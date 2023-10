V piatok dostal desať gólov, v nedeľu len jeden. Belányi: Dali sme sa dokopy

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti Banskej Bystrice sa v nedeľnom 12. kole Tipos extraligy na domácom ľade triumfom nad Trenčínom 4:1 rehabilitovali za piatkový debakel v Nitre. Pod Zoborom inkasovali desať gólov a dali iba jeden. Všetky obdržal brankár Filip Belányi, ktorý sa v nedeľu znovu postavil medzi žrde a výraznou mierou podržal svoj tím.

Ukázali fanúšikom, že vedia hrať úplne inak "Museli sme to dnes zvládnuť, lebo po piatku by to bol veľký problém. Som rád za toto víťazstvo, dali sme sa dokopy ako tím. Niečo sme si v sobotu povedali a išli sme si za víťazstvom všetci spoločne," vravel po nedeľňajšom víťazstve 22-ročný Belányi.

"Pred nami je strašne veľa zápasov, čiže z tej piatkovej prehry by sme nemali robiť nejakú vedu. Samozrejme, nemalo by sa to stávať, to určite nie, ale stále ideme ďalej," dodal brankár. Dôveru medzi žrďami dostal v oboch zápasoch po tom, čo ochorel Slovinec Gašper Krošelj. V Nitre mu spoluhráči nepomohli, no v nedeľu proti Trenčínu sa o nich mohol oprieť viac. "Išiel som puk za pukom a snažil som sa pomôcť tímu. Podľa mňa sme to od začiatku kontrolovali a hrali sme dobre v defenzíve. V útoku sme dali nejaké góly, čo bolo super, lebo potom sa hrá oveľa lepšie,“ doplnil Belányi. Bystričania sa mohli v nedeľu oprieť o výkon legionárskej formácie Wilkins, Adam, Vela, ktorá je v zápise vedená ako prvá lajna, no na ľad chodila v pozícii druhej. Kvalitný výkon predviedol najmä kanadský krídelník Marcus Vela, ktorý pri troch góloch asistoval a štvrtý sám dal.

Po stretnutí tak netajil spokojnosť: "Je to dobrá odpoveď na piatok, 'Belo' chytal výborne, každý hral lepšie ako naposledy. To, čo sme predviedli v piatok bolo trápne, takže sme to chceli odčiniť a ukázať aj fanúšikom, že vieme hrať úplne inak, čo sa aj stalo. Hrali sme so srdcom a hrdosťou. Tvrdo sme všetci bojovali. Našej formácii sa darilo, ide nám to spolu, vidíme sa na ľade, čo je skvelé." Excelentné špeciálne formácie Svoj tím mohol v nedeľu pochváliť aj tréner domácich Doug Shedden: "Po katastrofálnom zápase v Nitre sme chceli dokázať, aký sme tím, pretože ak by sme prehrali aj v nedeľu, tak mohol byť čas na obavy, ale odohrali sme solídny zápas. Som rád za Belányiho, formácie na presilovky a oslabenia boli excelentné, skvele hrala lajna s legionármi.