Slovákov zachraňoval brankár. Nebyť teču, nedostal by ani gól, smeje sa

"Ubojovali sme to, sú to veľmi dôležité body a otriasli sme zo seba hrdzu, takto chceme hrať každý zápas," zhodnotil kapitán Tomáš Tatar.

Bola to prvá z troch povinných jázd. Pre mnohých bolo práve Rakúsko najviac konkurencieschopným súperom.

"Náročný zápas, ako sme očakávali. Pre mnohých z nás to bol náročnejší zápas, ako sme čakali, ale zaslúžene sme ho vyhrali," pustil sa Tatar do hodnotenia.

Ten sa veľmi nemal na čo sťažovať. Jeho tím korčuľoval od začiatku do konca, aby unavení Rakúšania nemali východisko.

"Majú výhodu, lebo už hrali prípravné zápasy, ale nechceme sa vyhovárať. Budeme sa musieť zlepšovať a bojovať," pokračoval Tatar. "Sú to ťažké zápasy, ako sme očakávali.”

Slováci dominovali aj štatisticky, no len tesne. Na strely na bránku boli lepší v pomere 32:30.

"Verím, že to od zápasu k zápasu bude lepšie. Na konci dňa potrebujeme vyhrať každý zápas. Dnes sme mali veľa šancí, myslím si, že Trto mohol dať aj hetrik, ale verím, že si to odložil na zajtra alebo na nedeľu," porozprával Martin Pospíšil

Hra s bratom Kristiánom ho zlákala. Vtipné bolo, ako si jeden z trestov odsedel starší Pospíšil neprávom.

"Áno, bol som to ja. Asi si rozhodca pomýlil mená a on to schytal namiesto mňa," smial sa Martin.

Druhou bizarnou situáciou bolo, keď vyhlasovali hráča zápasu. Miloš Kelemen si myslel, že je ním on, lebo sa mu zdalo, že vyhlásili jeho číslo. Napokon sa ním stal Samuel Hlavaj.