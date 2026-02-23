Sabovčík sa vrátil na Slovensko a skočil salto. Steel aréna oslavuje 20 rokov

V utorok 24. februára uplynie 20 rokov od otvorenia košickej Steel arény - Zimného štadióna Ladislava Trojáka.
Už dve dekády slúži ako dejisko významných kultúrnych a spoločenských udalostí, ale najmä ako domovský stánok hokejistov HC Košice.
O jej spoločenskom význame svedčí aj skutočnosť, že už dvakrát bola dejiskom MS v hokeji, ktoré by sa do nej mali vrátiť aj v roku 2029.
Slávnostné otvorenie Steel arény po jej rekonštrukcii sa uskutočnilo 24. februára 2006 prostredníctvom trojhodinového programu „Aréna, otvor sa,“ ktorý sledovali zaplnené tribúny.
Vstupenky na úvodné podujatie v novej hale sa vypredali za dve hodiny. Steel aréna bola v tom čase najmodernejšia multifunkčná hala na Slovensku.
Súčasťou slávnostného otvorenia boli vystúpenia rôznych umelcov vrátane hudobných skupín a aj exhibičný hokejový zápas legiend domáceho klubu HC Košice a pražskej Sparty.
Diváci videli aj exhibíciu krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka aj s jeho typickým saltom, pričom išlo o jeho prvé vystúpenie na Slovensku po 20 rokoch.
Prvý súťažný hokejový zápas sa v Steel aréne konal 3. marca 2006, keď domáci HC Košice privítal HKM Zvolen.
Výstavba Steel arény sa nezaobišla bez komplikácií a viackrát sa posúval termín jej dokončenia. Počas 10 rokov sa na jej objekte preinvestovalo viac ako 730 miliónov slovenských korún - podľa konverzného kurzu z roku 2009 by išlo o vyše 24 miliónov eur.
Steel aréna stojí na mieste, na ktorom stála už od roku 1868 otvorená ľadová plocha, ktorú zakryli v sezóne 1963/1964. Od marca 1996 sa začalo s rozsiahlou prestavbou, ktorá trvala s prestávkami takmer presne desať rokov.
Dokončili ju v roku 2006 a kapacita haly sa zvýšila na 8347 miest. Do názvu pribudlo k legendárnemu hokejistovi Ladislavovi Trojákovi aj meno hlavného sponzora, ktoré v ňom figuruje dodnes.
Košickí hokejisti medzičasom absolvovali desať rokov v „azyle“ na zimnom štadióne na Kavečianskej ceste v Košiciach. Ten mal kapacitu iba dvetisíc divákov, no bol dejiskom viacerých pamätných zápasov.
Steel aréna bola od svojho otvorenia dejiskom mnohých spoločenských a kultúrnych podujatí, vystúpili v nej napr. Enrique Iglesias, Bryan Adams, Elton John, Depeche Mode, či Sting. K jej najvýznamnejším športovým podujatiam patria MS v kulturistike (2009), MS v hokeji (2011, 2019), MS v hokejbale (2019) či ME v hádzanej mužov (2022).
Hokejový šampionát by sa mal do nej vrátiť v roku 2029. Podmienkou je zvýšenie kapacity hľadiska na 10-tisíc divákov.
V roku 2024 prebehla v hale rekonštrukcia, ktorá zahŕňala inštaláciu segmentov zabezpečujúcich zníženie energetickej náročnosti, opravu strešného svetlíka, nové chladenie a zázemie.