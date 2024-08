Slovenskí hokejisti odštartovali boj o olympiádu víťazne, Rakúšania ich však potrápili

Craig Ramsay, tréner SR: "Mali sme veľa dobrých príležitostí, škoda, že sme nedali viac gólov, mohlo to byť pokojnejšie. Mali sme v hre skvelého brankára, ten nás držal v hre. Myslím si, že sme odviedli celkom slušnú prácu, ale vieme, v čom musíme byť lepší."

Miloš Kelemen, strelec druhého gólu SR: "Tri body sú pre nás super, išli sme si od začiatku po víťazstvo. Pribrzdil nás gól na 2:1, ale zvládli sme to. Bol to náročný zápas, od zajtra to bude lepšie."

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Očakávali sme náročný zápas a aj bol. Rakúšania boli viac ´vyjazdení´ ako my. Škoda, že sme nepremenili presilovky, mali sme šance odskočiť, potom sme ich zbytočne pustili do zápasu. Ale zvládli sme to a máme dôležité tri body."

Samuel Hlavaj, brankár SR: "Bol to náročný duel, lebo to bol aj prvý duel pre mňa v tejto sezóne. Od druhej polovici zápasu to bolo dosť ťažžké. Pri góle Rakúšanov bol teč, inak by som to mal. Zvládli sme to a to je dôležité."