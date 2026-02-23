    Slovenský šport na ZOH: Hokejisti a výletníci + finále z ríše snov (Hokejový BOSS)

    Ondro Rusnák a Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Ondro Rusnák a Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    Geniálne, úžasné, výnimočné, nadpozemské. Aj tieto prívlastky sa spomínajú po zámorskom finále, ktoré rozhodol v predĺžení Američan Jack Hughes.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    „Paradoxom je, že Kanada v tom čase mala na ľade troch najlepších hráčov. Bolo vidno, že duo Makar, McDavid sa spoliehalo na to, že MacKinnon situáciu zvládne, získa puk a oni pôjdu do brejkovej situácie.

    Connor chcel veľmi finále rozhodnúť. Napokon urobil chybu, nevrátil sa a Američania rozhodli,“ povedal kouč Filc.

    „Pri tom zápase som takmer ani nedýchal. Niečo úžasné. Brankár Connor Hellebuyck chytal neskutočne. To bolo hádam ešte lepšie, ako Dominik Hašek v Nagane,“ doplnil Ondro.

    A čo vystúpenie našich? „Ako povedal pre Českú televíziu po zápase Šimon Nemec. Krajina sa nenachádza v dobrých časoch, ľudia ale vďaka hokeju zabudli na všedné problémy a tešili sa.

    To je čiastočné víťazstvo tejto partie. Väčšie by, samozrejme, bola medaila, ale sila Ameriky a Fínska bola príliš veľká,“ konštatoval Stano.

    Diskusia sa následne okrem hodnotenia olympijského turnaja posunula aj do ďalších rovín. Na čo všetko sa môžete tešiť?

    A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?

    • Na aké kategórie rozdelil tréner Filc hokejové zápasy?
    • Vyzeralo by finále inak, ak by hral Sidney Crosby?
    • Ktoré momenty finále zostanú pamätné?
    • Je 4. miesto odrazom reálnej kvality slovenského hokeja?
    • Akú budúcnosť má slovenské mužstvo?
    • Ktorí hráči môžu prísť z výberu na májové MS?
    • Ako hodnotia BOSS-ovia celý slovenský šport?
    • Prečo sa nestal v minulosti Ján Filc šéfom SOV?
    • Ako vníma tréner majstrov sveta politikov, čo sa radi fotia so športovcami?
    • Prečo je slovenský šport ako Titanic?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

