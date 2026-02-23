Slovenský šport na ZOH: Hokejisti a výletníci + finále z ríše snov (Hokejový BOSS)

Geniálne, úžasné, výnimočné, nadpozemské. Aj tieto prívlastky sa spomínajú po zámorskom finále, ktoré rozhodol v predĺžení Američan Jack Hughes.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Paradoxom je, že Kanada v tom čase mala na ľade troch najlepších hráčov. Bolo vidno, že duo Makar, McDavid sa spoliehalo na to, že MacKinnon situáciu zvládne, získa puk a oni pôjdu do brejkovej situácie.
Connor chcel veľmi finále rozhodnúť. Napokon urobil chybu, nevrátil sa a Američania rozhodli,“ povedal kouč Filc.
„Pri tom zápase som takmer ani nedýchal. Niečo úžasné. Brankár Connor Hellebuyck chytal neskutočne. To bolo hádam ešte lepšie, ako Dominik Hašek v Nagane,“ doplnil Ondro.
A čo vystúpenie našich? „Ako povedal pre Českú televíziu po zápase Šimon Nemec. Krajina sa nenachádza v dobrých časoch, ľudia ale vďaka hokeju zabudli na všedné problémy a tešili sa.
To je čiastočné víťazstvo tejto partie. Väčšie by, samozrejme, bola medaila, ale sila Ameriky a Fínska bola príliš veľká,“ konštatoval Stano.
Diskusia sa následne okrem hodnotenia olympijského turnaja posunula aj do ďalších rovín. Na čo všetko sa môžete tešiť?
A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?
- Na aké kategórie rozdelil tréner Filc hokejové zápasy?
- Vyzeralo by finále inak, ak by hral Sidney Crosby?
- Ktoré momenty finále zostanú pamätné?
- Je 4. miesto odrazom reálnej kvality slovenského hokeja?
- Akú budúcnosť má slovenské mužstvo?
- Ktorí hráči môžu prísť z výberu na májové MS?
- Ako hodnotia BOSS-ovia celý slovenský šport?
- Prečo sa nestal v minulosti Ján Filc šéfom SOV?
- Ako vníma tréner majstrov sveta politikov, čo sa radi fotia so športovcami?
- Prečo je slovenský šport ako Titanic?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.
