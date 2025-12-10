Škorvánka nahradí v bránke debutant. Pozrite si zostavu Slovenska proti Nórsku

Slovenskí hokejisti odohrajú dnes na Vianočnom Kaufland Cupe 2025 úvodný duel proti výberu Nórska.
Tréner Vladimír Országh poslal do bránky debutanta Patrika Jurčáka, ktorý nahradil zraneného Stanislava Škorvánka, dvojkou na striedačke bude Dávid Hreňák.
Tréneri posielajú do hry sedem obrancov a dvanásť útočníkov. Centrom prvej formácie je Sebastián Čederle, na krídlach budú Marko Daňo a Libor Hudáček.
Prvú obrannú dvojicu tvoria Mislav Rosandič a Michal Ivan.
Kapitánom Slovenska je Matúš Sukeľ, ktorý je centrom druhej útočnej formácie.
Domáci turnaj je pre slovenskú reprezentáciu generálkou na zimné olympijské hry. Okrem Nórska nastúpia ešte proti Lotyšsku.
Duel Slovensko - Nórsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.