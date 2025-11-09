ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, Nemecký pohár LIVE

Slovensko vs. Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2025.
Fotogaléria (17)
Slovensko vs. Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|9. nov 2025 o 11:45
ShareTweet3

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2025: Slovensko - Nemecko.

LANDSHUT. Hokejisti Slovenska a Nemecka dnes hrajú svoj posledný zápas na prípravnom turnaji Nemecký pohár 2025.

Zverenci trénera Vladimíra Országha triumfovali vo štvrtok nad Rakúskom hladko 6:2. V sobotu si poradili s Lotyšskom v pomere 4:1.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko (Nemecký pohár 2025)
Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Yasin Ehliz a František Gajdoš počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Stanislav Škorvánek počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Phillip Sinn počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
17 fotografií
Matúš Sukeľ a Stefan Loibl počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Parker Tuomie a Patrik Koch počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Hráči Nemecka pred zápasom Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Mislav Rosandič a Stefan Loibl počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Oliver Okuliar a Danjo Leonhardt počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Róbert Lantoši počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Oliver Okuliar počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Nemeckí fanúšikovia počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Bennet Rossmy počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Súboj počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Parker Tuomie počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Parker Tuomie počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Hráči Nemecka počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.

Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko dnes (hokej, Nemecký pohár 2025, LIVE, naživo, nedeľa)

Nemecký pohár  2025/2026
09.11.2025 o 14:45
Nemecko
3:0
(2:0, 1:0)
31' minúta
Prebiehajúci
Slovensko
Prehľad
Góly a asistencie: 11. Tuomie, 12. Rossmy (Kastner, Wagner), 23. Wagner (Hüttl, Fleischer). Rozhodca: Hunnius, Schadewalt – Cepik, Römer.
Prenos
30:48
Naši vyhadzujú na zakázané uvoľnenie.
30:16
Naši vyčkávajú na prestriedanie za našou bránou.
29:43
Nemci aj naďalej útočia a Tuomie nám robí veľké problémy.
28:41
Slováci sa usadili v útočnom pásme.
27:48
Naši stratili puk v obrannom pásme. Nemcom sa našťastie túto chybu nepodarilo pretaviť do štvrtého gólu v našej sieti.
27:29
Rosandičovu strelou kryje Franzreb, ktorý aj naďalej drží čisté konto.
27:10
Nemci s chybou v rozohrávke po ktorej sa píska ďalšie zakázané uvoľnenie.
26:51
Nasleduje reklamná prestávka.
26:42
Koch s nepresnou strelou.
26:06
Séria zakázaných uvoľnení pokračuje. Tentokrát sa ním previnili naši reprezentanti.
25:45
Nemci nám zakázaným uvoľnením darujú útočné pásmo.
25:18
Naša útočná snaha prerušená ofsajdom.
25:09
Ani tvrdá rana Rosandiča nepriniesla náš prvý gól v zápase.
24:30
Sukeľ minul nemeckú bránu.
24:00
Zakázané uvoľnenie tentokrát aj od našich reprezentatov.
23:53
Nemci s ďalším zakázaným uvoľnením.
23:19
Zakázané uvoľnenie Nemecka.
22:59
goalNemecko dalo gól!
Toto už s nami nevyzerá dobre. Nemci už vedú rozdielom triedy! FABIO WAGNER krásnou strelou od modrej čiary prekonáva do tretice Škorváneka. 3:0 pre Nemecko!

Asistencie: Leon Hüttl, Tim Fleischer
22:19
Nemcom sa podarilo nasťahovať do útočného pásma.
21:06
Nemci vyhadzujú na zakázané uvoľnenie.
20:58
Gajdošov zaujímavý pokus skončil v lapačke Franzreba.
20:39
Našim sa podarilo usadiť v útočnom pásme.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Po prvej tretine prehrávame s Nemeckom 0:2. Presadiť sa podarilo Tuomiemu a Rossmymu. Druhá tretina začne o 15:36.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:51
Naši sa dostávajú do útočného pásma.
19:01
Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
18:44
Takáčova strela skončila na Franzrebovi.
18:15
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme Nemecko:
Tim Brunnhuber – 2 min., hrubosť.

Vylúčenie v tíme Slovensko:
Patrik Koch – 2 min., hrubosť.
17:53
Škorvánek kryje Varjeckov pokus.
17:20
Koch rozohráva za našou bránou.
16:04
Okuliar sa natláčal pred nemeckú bránu, no domáci obrancovia ho k zakončeniu nepustili.
15:07
Domáca reprezentácia s prechodom do útočného pásma.
14:02
Nemci hrajú v plnom počte.
13:14
Rosandič stratil puk za našou bránou a takmer sme do tretice inkasovali.
12:03
Začína sa naša prvá presilová hra.
12:02
Vylúčenie v tíme Nemecko:
Marc Michaelis – 2 min., vrazenie na mantinel.
11:10
goalNemecko dalo gól!
Po peknej kombinácii Nemecka prehrávame už o 2 góly. BENNETOVI ROSSMYMU sa podarilo prekonať Stanislava Škorváneka. 2:0 pre Nemecko!

Asistencie: Fabio Wagner, Maximilan Kastner
10:20
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme Nemecko:
Danjo Leonhardt – 2 min., hrubosť.

Vylúčenie v tíme Slovensko:
Alex Čajkovič – 2 min., hrubosť.
10:02
goalNemecko dalo gól!
Nemci nedokázali využiť niekoľko presiloviek, ale idú do vedenia. Královiči sklzol puk z čepele hokejky, puk mu odskočil a to dokonale využil PARKER TUOMIE a posiela domácu reprezentáciu do vedenia. Nemecko vedie 1:0!
09:20
Puk opustil ľadovú plochu.
09:04
Nasleduje reklamná prestávka.
08:51
Naši sa dostávajú do útočného pásma.
08:23
Zakázané uvoľnenie Slovenska.
08:14
Našim sa podarilo ubrániť aj túto oslabovku. Rosandič späť na ľade.
08:07
Ofsajd Nemecka.
07:33
Výborný zákrok Škorváneka. Hra je následne prerušená, kvôli našej posunutej bráne.
06:52
Roman sa vracia na ľad. Pokračuje nemecká presilovka o jedného hráča, ktorá bude trvať viac ako minútu.
06:15
Séria našich faulov pokračuje. Nemci budú opäť hrať o dvoch viac.
06:14
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Mislav Rosandič – 2 min., podrazenie.
05:49
Okuliar sa vracia na ľad. Nemecká presilovka 5 na 4 bude pokračovať.
05:22
Nemci nás zavreli v našom pásme.
04:53
Domáca reprezentácia s obrovskou príležitosťou na úvodný gól zápasu. Začína ich presilová hra 5 na 3, ktorá bude trvať 57s.
04:52
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Miloš Roman – 2 min., sekanie.
03:50
Nemci s úvodnou presilovkou zápasu.
03:49
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Oliver Okuliar – 2 min., držanie.
03:13
importantNemci s obrovskou príležitosťou na úvodný gól zápasu! Jeden z domácich hráčov nastrelil žrď našej brány.
02:18
Naši napádajú nemeckú rozohrávku v ich vlastnom pásme.
00:09
Rosandičova nepresná prihrávka končí zakázaným uvoľnením.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
V tomto zápase sa rozhodne o víťazovi celého turnaja. Stane sa ním Slovensko alebo domáce Nemecko. Lepšie karty bude mať Slovensko, keďže po 2 zápasoch má na konte 6 bodov zatiaľ čo domáca reprezentácia len 3. Na zisk trofeje tak bude potrebovať víťazstvo v riadnom hracom čase. Našim reprezentantom bude stačiť aj zisk prípadného bodu po riadnom hracom čase. V bráne dnes dostane priestor Škorvánek. Zo zostavy vypadli Ivan a Faško-Rudáš, ktorí dnes nastúpia v klube na dohrávku českej extraligy a kvôli zraneniu aj Hlaváč. Nahradia ich Čajkovič, Čiernik a Beňo.
Úvodné zostavy:

Nemecko: Franzreb (Niederberger) – Preto, Gawanke, Wagner, Hüttl, Sinn, Müller (C), Klein – Tuomie, Michaelis (A), Proske – Ehliz (A), Loibl, Fischbuch – Roßmy, Leonhardt, Kastner – Varejcka, Brunnhuber, Fleischer
Tréner: Harold Kreis

Slovensko: Škorvánek (Rabčan) – Romaňák, Rosandič, Beňo, Koch, Gajdoš, Královič – Lantoši, Hrivík (C), Cehlárik (A) – Takáč, Sukeľ (A), Okuliar – Petráš, Čacho, Čajkovič – Roman, Myklucha, Čederle – Čiernik
Tréner: Vladimír Országh

Rozhodca: Hunnius, Schadewalt – Cepik, Römer.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu Nemeckého pohára medzi Nemeckom a Slovenskom.

Nemecku patrí v tabuľke 3. miesto s 3 bodmi. V úvodnom zápase zdolali Lotyšsko 4:1 a následne prehrali s Rakúskom 2:5.

Slovensko ako jediné vyhralo svoje zápasy a je na najlepšej ceste za obhajobou trofeje z minulého roka. V úvodnom zápase zdolalo Rakúsko 6:2 a následne si poradilo aj s Lotyšskom a to 4:1.

Naposledy sme sa s Nemcami stretli v apríli tohto roka. Vtedy sme sa tešili z víťazstva 4:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:45.

Nominácia Slovenska

Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)

Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Róbert Lantoši (Banes Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica, 2/0), Šimon Petráš (HC Košice, 9/2)

Tabuľka Nemecký pohár 2025

Reprezentácie

    Radosť hokejistov Česka.
    Radosť hokejistov Česka.
    Českí hokejisti zvíťazili prvýkrát v sezóne, zničili Švajčiarsko jasným výsledkom
    dnes 14:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, Nemecký pohár LIVE