ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, Nemecký pohár LIVE

LANDSHUT. Hokejisti Slovenska a Nemecka dnes hrajú svoj posledný zápas na prípravnom turnaji Nemecký pohár 2025.
Zverenci trénera Vladimíra Országha triumfovali vo štvrtok nad Rakúskom hladko 6:2. V sobotu si poradili s Lotyšskom v pomere 4:1.
Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko dnes (hokej, Nemecký pohár 2025, LIVE, naživo, nedeľa)
Toto už s nami nevyzerá dobre. Nemci už vedú rozdielom triedy! FABIO WAGNER krásnou strelou od modrej čiary prekonáva do tretice Škorváneka. 3:0 pre Nemecko!
Asistencie: Leon Hüttl, Tim Fleischer
Vylúčenie v tíme Nemecko:
Tim Brunnhuber – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Patrik Koch – 2 min., hrubosť.
Marc Michaelis – 2 min., vrazenie na mantinel.
Po peknej kombinácii Nemecka prehrávame už o 2 góly. BENNETOVI ROSSMYMU sa podarilo prekonať Stanislava Škorváneka. 2:0 pre Nemecko!
Asistencie: Fabio Wagner, Maximilan Kastner
Vylúčenie v tíme Nemecko:
Danjo Leonhardt – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Alex Čajkovič – 2 min., hrubosť.
Nemci nedokázali využiť niekoľko presiloviek, ale idú do vedenia. Královiči sklzol puk z čepele hokejky, puk mu odskočil a to dokonale využil PARKER TUOMIE a posiela domácu reprezentáciu do vedenia. Nemecko vedie 1:0!
Mislav Rosandič – 2 min., podrazenie.
Miloš Roman – 2 min., sekanie.
Oliver Okuliar – 2 min., držanie.
Nemecko: Franzreb (Niederberger) – Preto, Gawanke, Wagner, Hüttl, Sinn, Müller (C), Klein – Tuomie, Michaelis (A), Proske – Ehliz (A), Loibl, Fischbuch – Roßmy, Leonhardt, Kastner – Varejcka, Brunnhuber, Fleischer
Tréner: Harold Kreis
Slovensko: Škorvánek (Rabčan) – Romaňák, Rosandič, Beňo, Koch, Gajdoš, Královič – Lantoši, Hrivík (C), Cehlárik (A) – Takáč, Sukeľ (A), Okuliar – Petráš, Čacho, Čajkovič – Roman, Myklucha, Čederle – Čiernik
Tréner: Vladimír Országh
Rozhodca: Hunnius, Schadewalt – Cepik, Römer.
Nemecku patrí v tabuľke 3. miesto s 3 bodmi. V úvodnom zápase zdolali Lotyšsko 4:1 a následne prehrali s Rakúskom 2:5.
Slovensko ako jediné vyhralo svoje zápasy a je na najlepšej ceste za obhajobou trofeje z minulého roka. V úvodnom zápase zdolalo Rakúsko 6:2 a následne si poradilo aj s Lotyšskom a to 4:1.
Naposledy sme sa s Nemcami stretli v apríli tohto roka. Vtedy sme sa tešili z víťazstva 4:0.
Nominácia Slovenska
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Róbert Lantoši (Banes Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica, 2/0), Šimon Petráš (HC Košice, 9/2)