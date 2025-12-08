Program, výsledky, tabuľka, vstupenky - Slovensko na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025

Slovenskí hokejisti sa po roku opäť predstavia pred domácimi fanúšikmi.
Od 10. do 12. decembra sa v Banskej Bystrici koná tradičný Vianočný Kaufland Cup 2025. Slováci sa na ňom predstavia proti mužstvám Nórska a Lotyšska.
Kaufland Cup je tradičnou prípravou slovenských hokejistov tesne pred MS v hokeji, v roku 2022 však organizátori prišli s vianočnou edíciou a pokračujú v nej aj v roku 2025.
Slovákom sa v tomto termíne darí veľmi dobre. V roku 2022 vyhrali turnaj so suverénnym skóre 12:1 v dvoch zápasoch a v roku 2023 ho ešte vylepšili na 12:0.
Na víťazstvá nadviazali aj v roku 2024, aj keď to mali o niečo náročnejšie. V Poprade najskôr zdolali Nórsko 3:1 a v priamom súboji o prvé miesto zvíťazili aj nad Lotyšskom 2:1.
Pozrite si zostavu Slovenska, kompletný program, výsledky a tabuľku turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025.
Vstupenky na Vianočný Kaufland Cup 2025
Cena vstupeniek na sedenie sa pohybuje od 16 do 22 eur. Lístky na státie stoja 12 eur.
O turnaj je tradične veľký záujem a vyzerá to tak, že oba zápasy Slovákov budú vypredané.
Program a výsledky - Slovensko na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025
Streda, 10. december o 18.00 h:
Slovensko - Nórsko
Štvrtok, 11. december o 18.00 h:
Nórsko - Lotyšsko
Piatok, 12. december o 18.00 h:
Slovensko - Lotyšsko
Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
Lotyšsko
Nórsko
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup 2025
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 3 štarty v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Moutfield HK/ČR, 18)
Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice/ČR, 120 zápasov/9 gólov), Marek Ďaloga (HC Kometa Brno/ČR, 112/11), František Gajdoš (HC Verva Litvínov/ČR, 39/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 80/5), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 86/3), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec/ČR, 45/6), Dávid Mudrák (Moutfield HK/ČR, 37/2), Mislav Rosandič (HC Košice, 78/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 70/31), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno/ČR, 82/13), Marko Daňo (HC Oceláři Třinec, 51/7), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 59/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 59/15), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR, 133/32), Miloš Kelemen (HC Dynamo Pardubice/ČR, 36/10), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 34/8), Kristián Pospíšil (HC Kometa Brno/ČR, 34/7), Matúš Sukeľ (HC Verva Litvínov/ČR, 96/19), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 54/13), Tomáš Tatar (EV Zug/Švaj., 79/19)