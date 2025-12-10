ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, Vianočný Kaufland Cup 2025 LIVE

Slovensko a Nórsko dnes hrajú otvárací zápas turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025. Podujatie hostí Banská Bystrica.
Domáci turnaj je pre slovenskú reprezentáciu generálkou na zimné olympijské hry. Okrem Nórska nastúpia ešte proti Lotyšsku.
Kde sledovať Vianočný Kaufland Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Nórsko dnes LIVE (hokej, Vianočný Kaufland Cup 2025, NAŽIVO, streda)
Vianočný Kaufland Cup 2025/2026
10.12.2025 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nórsko
Prehľad
Rozhodca: Štefik, Crman – Gegáň, Jedlička.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu Kaufland Cupu medzi Slovenskom a Nórskom.
Slovensko sa naposledy predstavilo na nemeckom pohári na ktorom skončilo druhé. V priamom súboji o víťazstvo podľahli domácemu výberu 0:3.
Na zápasy v Banskej Bystrici pôvodne nominoval tréner Vladimír Országh týchto hráčov:
Brankári: Eugen Rabčan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, František Gajdoš, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič
Útočníci: Peter Cehlárik Lukáš Cingel, Marko Daňo, Martin Faško-Rudáš Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Oliver Okuliar, Kristián Pospíšil, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč, Tomáš Tatar
No z nominácie napokon vypadli: Stanislav Škorvánek, Peter Čerešňák, Tomáš Tatar, Marek Hrivík, Miloš Kelemen a Peter Cehlárik.
K tímu sa tak pripojili: Dávid Hrenák, Patrik Jurčák, Dávid Romaňák, Sebastián Čederle, Filip Krivošík a Andrej Kukuča. Zápas s Nórskom absolvuje aj Marek Hecl, ktorého následne v nominácii nahradí Patrik Hrehorčák.
Nórsko naposledy odohralo turnaj kde sa stretlo s Francúzskom, Dánskom a Maďarsko. Skončilo na ňom druhé.
S Nórmi sme sa naposledy stretli na minuloročnom Kaufland Cupe. Vtedy sme po góloch Gajdoša, Faška-Rudáša a Tamášiho vyhrali 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.