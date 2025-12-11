Országhovi chýbal vo výkone Slovákov dôraz. Do tímu povolal nového hráča

Slovenskí hokejoví reprezentanti úspešne vstúpili do turnaja Vianočný Kaufland Cup v Banskej Bystrici, keď v stredu zdolali Nórov 7:4.
Spokojnosť panovala najmä s ofenzívnou hrou, v defenzíve sa vyskytli chyby a štyri góly sa zdali priveľa aj trénerovi Vladimírovi Országhovi. Po stretnutí sa tak nevyhol ani kritike.
„Mali sme zlý začiatok, urobili sme zbytočnú chybu v tridsiatej sekunde a zbytočne sme sa dostali pod tlak. Vzadu boli veci, ktoré potrebujeme zlepšiť. Inkasovať štyri góly je veľa. Musíme eliminovať chyby, ktoré sme urobili najmä pri dvoch góloch.
V tomto zápase som videl aj pekné veci, ale aj zbytočné straty v strednom pásme či nedôraz v predbránkovom priestore. Výsledok 7:4 je fajn, diváci sa bavili, ale proti silnejšiemu súperovi nám tento hokej nemusí stačiť,“ uviedol Országh.
Slovenskí hokejisti sa v piatok predstavia na banskobystrickom ľade v súboji proti Lotyšsku. To pricestovalo pod Urpín v silnejšej zostave. Országh preto nasadil proti Nórom debutanta v bránke Patrika Jurčáka.
Ďalší postup vysvetlil pragmaticky: „Momentálne má zo slovenských brankárov, ktorí sú k dispozícii, najlepšiu formu Eugen Rabčan, pričom nás čaká ťažký zápas s Lotyšmi, preto sme dali mladému brankárovi Jurčákovi šancu v stredu, aby bol úspešný. Eugen bude chytať proti Lotyšom.“
Do tímu pribudol Petrovský
Vo štvrtok sa zapojil do tréningového procesu Servác Petrovský z Liberca. Do Zvolena sa však vracia Marek Hecl. Ten v stredu zastával miesto v štvrtej formácii. Na jeho miesto prichádza z Třinca Patrik Hrehorčák.
„Ďakujeme Zvolenu a Banskej Bystrici, že nám požičali hráčov a vyšli nám v ústrety, keďže v sobotu a nedeľu hrajú ligové zápasy. Uvidíme ešte aké budú zranenia a podľa toho budeme reagovať pri zostave na piatkový duel," dodal hlavný kouč slovenskej reprezentácie Vladimír Országh.
VIDEO: Vladimír Országh po zápase
Vyjadril sa aj k aktuálnemu zraneniu Petra Cehlárika: „Mal zapálenú šľachu. Prišlo to zo dňa na deň. Je to vec, ktorú nemôžete nejako ovplyvniť, nič s tým nespravíte. Dúfame, že bude čo najskôr naspäť. Určite by nebol nachystaný na piatkový zápas.“
Na piatkový duel Slovákov proti Lotyšom bude k dispozícii aj ďalší brankár Dávid Hrenák z Trenčína. Pravdepodobne sa stane náhradníkom Eugena Rabčana po tom, čo si reprezentačný debut odbyl v stredu Patrik Jurčák.
Ten v mixzóne okrem iného po víťaznom zápase nad Nórskom prezradil: „Stále musím robiť poctivú robotu každý deň, aby som sa zlepšoval, učil. Teraz to pre mňa iba začína, chcem ísť ešte ďalej. Od spoluhráčov v Košiciach som dostal cenné rady. Písali mi, že si to mám užiť a bude to pre mňa veľká škola, z ktorej môžem ďalej čerpať.“
Jurčák chválil Krivošíka
Jurčák poodhalil aj to, prečo jeho košický oddielový kolega Filip Krivošík strelil v stredu Nórom dva góly: „Klobúk dole pred ním. Smiali sme sa na izbe, že sa mu určite nejaký puk odrazí a pošťastí sa mu dať gól. Vie si nájsť miesto.
Odrobil veľmi dobrú robotu a všetkým ukázal, že predbránkový priestor je jeho, že si vie nájsť miesto, kde mu môžu spoluhráči prihrať alebo prebehuje okolo brankárov. To čo robí v Košiciach spravil aj tu v reprezentácii a prinieslo to úrodu.“
VIDEO: Patrik Jurčák po zápase
Jurčákové slová bližšie objasnil samotný Krivošík: „Na izbe som vtipkoval, že sa mi to tam určite odrazí. Snažil som sa to pritiahnuť k sebe, verím, že to je v tej vesmírnej energii.
Som rád, že sa mi to tam odrazilo a že mi prakticky chalani pripravili dva góly, ja som to len zamietol. Svoj návrat do reprezentácie beriem s pokorou. Snažím sa učiť čo najviac, počúvať trénerov i chalanov, ktorí mi radia a preukazovať to potom na ľade.“
VIDEO: Filip Krivošík po zápase