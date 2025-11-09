Stačil iba jeden bod, no neprišiel. Nemci vytrestali Slovákov, ktorým nešli nohy

LANDSHUT. Slovenskí hokejisti triumfovali na Nemeckom pohári v rokoch 1997, 2006, 2011, 2016 a 2024.
Nikdy ho nevyhrali dvakrát za sebou. Toto tvrdenie platilo pred aktuálnym ročníkom a platí aj po jeho skončení.
Vlani ovládli tradičnú novembrovú previerku po troch výhrach nad Rakúskom (1:0), Nemeckom (6:2) a Dánskom (3:2 sn).
Aj ročník 2025 začali dvoma výhrami, zdolali Rakúsko (5:2) a Lotyšsko (4:1). No v poslednom zápase prišla jasná prehra 0:3 s domácimi hokejistami.
Výber trénera Vladimíra Országha tak skončil na 2. mieste.
Zápas nám nevyšiel, zhodli sa hráči aj tréner
Kým v dvoch zápasoch dokázali Slováci strhnúť výsledok na svoju stranu už v prvej tretine, proti Nemcom naopak.
Hneď v úvode bránili početné oslabenia, približne dve minúty aj piatich proti trom. Síce nemecký presilovkový nápor zvládli, inkasovali ako prví. Za minútu a osem sekúnd dostali dokonca dva góly.
„Prvý gól je kľúčový. Tím sa naštartuje, má ľahšie nohy a nemusí ísť do kopca," hodnotil Oliver Okuliar.
V dvoch stretnutiach Slováci tvorili hru a boli dominatní, proti Nemcom boli ako vymenení. Kazili prihrávky, robili zbytočné chyby a naháňali puk.
„Urobili sme veľa nevynútených chýb a súper trestal," hodnotil tréner Országh.
„Zápas nám nevyšiel, bol ťažký. Chýbala nám sila, nešli nám nohy. Nedokázali sme sa presadiť v útočnom pásme, nevedeli sme sa dostať ani k odrazeným pukom. Nemci išli do skorého vedenia a nám sa to potom ťažko otáčalo."
VIDEO: Vladimír Országh po zápase
Keď v 23. minúte skóroval strelou od modrej čiary obranca Fabio Wagner, o výsledku bolo rozhodnuté. Do konca stretnutia už gól nepadol, hoci Slováci si ho veľmi želali.
„Snažili sme sa, ale nevyšlo to," vravel brankár Stanislav Škorvánek. „Bolo treba streliť kontaktný gól, aby sme sa vrátili do zápasu, ale to sa nám nepodarilo," nadviazal kapitán Marek Hrivík.
Pod zlý výkon proti Nemecku sa podpísali aj absencie dôležitých hráčov. Pre zranenia vypadli zo zostavy obrancovia Samuel Kňažko a Matúš Hlaváč, pre klubové povinnosti zase Michal Ivan a útočník Martin Faško-Rudáš.
„Určite nám to nepomohlo, ale každý hráč, ktorý tu je, má svoju kvalitu. Nejdeme sa na to vyhovárať," vysvetlil Škorvánek.
Okuliar: Vždy hráme za Slovensko
Slováci mali turnaj dobre rozbehnutý. Ak chceli obhájiť titul, proti Nemecku stačilo bodovať. Aj jeden bod by im zaručil výhru a kapitán Hrivík mohol zodvihnúť pohár nad hlavu. Lenže ani ten neprišiel.
"Dnes to nevyšlo, ale turnaj môžeme hodnotiť pozitívne," povedal Országh. Na turnaj prišiel s cieľom nájsť dvojice alebo trojice hráčov, ktorí majú medzi sebou chémiu.
Jednu dvojicu našiel. Samuel Takáč a Matúš Sukeľ zaznamenali spolu už desať bodov. Sukeľ päťkrát skóroval, Takáč päťkrát asistoval.
Proti Nemcom sa ale nedokázali presadiť, podobne ako zvyšok tímu.
„Prvé dva zápasy boli veľmi dobré, hrali sme to, čo sme chceli. Veľa chalanov malo skvelý turnaj. Trochu sme nespokojní s posledným zápasom," vravel Hrivík.
VIDEO: Marek Hrivík po zápase
Slováci sa zhodli, že rozhodujúcim dôvodom prehry bol nevydarený vstup do zápasu.
„Dostali sme dva blbé góly. Keď hráte zápasy v rýchlom slede, podpíše sa to aj pod psychiku tímu. Bola to aj taká smola," hovoril Oliver Okuliar.
„Urobili sme veľa bazénov," dodal.
Myslel tým situácie, keď hráči zostanú na ľade príliš dlho a nedokážu vystriedať. Sú unavení, ubúda im rýchlosť aj dôraz, takže v obrane skôr „plávajú" než aktívne bránia.
Slováci odchádzajú z Nemecka s rozpačitými pocitmi. Šancu na reparát dostanú už v decembri. V generálke na Zimné olympijské hry v Miláne privítajú Lotyšsko a Nórsko.
Pre hráčov to bude posledná možnosť zabojovať o prestížnu miestenku, ktorá prichádza raz za štyri roky.
„Každý má v hlave boj o olympiádu, no vždy hráme za Slovensko. Nezáleží na tom, aký turnaj. Vždy chceme ukázať ľuďom, ktorí nás sledujú v hojnom počte, dobrý hokej. Fanúšikovia sú dôvod, prečo sme tu a chceme im robiť radosť," uzavrel Okuliar.