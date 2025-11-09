Stačil iba jeden bod, no neprišiel. Nemci vytrestali Slovákov, ktorým nešli nohy

Slovenskí hokejisti po prehre s Nemeckom.
Fotogaléria (36)
Slovenskí hokejisti po prehre s Nemeckom. (Autor: TASR)
Martin Turčin|9. nov 2025 o 19:16
ShareTweet3

O výhru na turnaji prišli v poslednom zápase.

LANDSHUT. Slovenskí hokejisti triumfovali na Nemeckom pohári v rokoch 1997, 2006, 2011, 2016 a 2024. 

Nikdy ho nevyhrali dvakrát za sebou. Toto tvrdenie platilo pred aktuálnym ročníkom a platí aj po jeho skončení. 

Vlani ovládli tradičnú novembrovú previerku po troch výhrach nad Rakúskom (1:0), Nemeckom (6:2) a Dánskom (3:2 sn). 

Aj ročník 2025 začali dvoma výhrami, zdolali Rakúsko (5:2) a Lotyšsko (4:1). No v poslednom zápase prišla jasná prehra 0:3 s domácimi hokejistami.

Výber trénera Vladimíra Országha tak skončil na 2. mieste. 

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko (Nemecký pohár 2025)
Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Yasin Ehliz a František Gajdoš počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Stanislav Škorvánek počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Phillip Sinn počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
36 fotografií
Matúš Sukeľ a Stefan Loibl počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Parker Tuomie a Patrik Koch počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Hráči Nemecka pred zápasom Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Mislav Rosandič a Stefan Loibl počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Oliver Okuliar a Danjo Leonhardt počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Róbert Lantoši počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Oliver Okuliar počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Nemeckí fanúšikovia počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Bennet Rossmy počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Súboj počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Parker Tuomie počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Parker Tuomie počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Hráči Nemecka počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.Na snímke slovenskí fanúšikovia počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke hore sprava tréner hokejistov Slovenska Vladimír Országh a konzultant mužskej slovenskej hokejovej reprezentácie Todd Woodcroft počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke sprava Oliver Okuliar (Slovensko) a brankár Maximilian Franzreb (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke slovenskí hokejisti po prehre s Nemeckom 3:0 po hokejovom zápase Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke slovenskí hokejisti po prehre s Nemeckom 3:0 po hokejovom zápase Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke slovenskí hokejisti po prehre s Nemeckom 3:0 po hokejovom zápase Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke zľava brankár Stanislav Škorvánek, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Parker Tuomie (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke zľava Šimon Petráš (Slovensko) a brankár Maximilian Franzreb (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke tretí zľava medzi hráčmi tréner hokejistov Slovenska Vladimír Országh a hore konzultant mužskej slovenskej hokejovej reprezentácie Todd Woodcroft počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) a Yasin Ehliz (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke zľava hore tréner hokejistov Slovenska Vladimír Országh a konzultant mužskej slovenskej hokejovej reprezentácie Todd Woodcroft počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke brankár Stanislv Škorvánek (Slovensko) dostáva tretí gól v zápase na 3:0 pre Nemcov počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke zľava Tomáš Královič, brankár Stanislav Škorvánek (obaja Slovensko) a strelec úvodného gólu Parker Tuomie (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke hore zľava konzultant mužskej slovenskej hokejovej reprezentácie Todd Woodcroft, tréner hokejistov Slovenska Vladimír Országh, dole zľava Oliver Okuliar a Sebastian Čederle počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke gólová radosť nemeckých hokejistov počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke sprava brankár Stanislav Škorvánek, Patrk Koch (obaja Slovensko) a Danjo Leonhardt (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) a Danjo Leonhardt (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke sprava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) a gól strieľa Bennet Rossmy (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - SlovenskoNa snímke gólová radosť nemeckých hokejistov počas hokejového zápasu Nemeckého pohára Nemecko - Slovensko v nemeckom Landshute 9. novembra 2025. FOTO TASR - Martin Baumann - šport - hokej - Landshut - Nemecký - pohár - turnaj - slovaciká - muži - Nemecko - Slovensko

Zápas nám nevyšiel, zhodli sa hráči aj tréner

Kým v dvoch zápasoch dokázali Slováci strhnúť výsledok na svoju stranu už v prvej tretine, proti Nemcom naopak. 

Hneď v úvode bránili početné oslabenia, približne dve minúty aj piatich proti trom. Síce nemecký presilovkový nápor zvládli, inkasovali ako prví. Za minútu a osem sekúnd dostali dokonca dva góly. 

„Prvý gól je kľúčový. Tím sa naštartuje, má ľahšie nohy a nemusí ísť do kopca," hodnotil Oliver Okuliar. 

V dvoch stretnutiach Slováci tvorili hru a boli dominatní, proti Nemcom boli ako vymenení. Kazili prihrávky, robili zbytočné chyby a naháňali puk. 

„Urobili sme veľa nevynútených chýb a súper trestal," hodnotil tréner Országh.

„Zápas nám nevyšiel, bol ťažký. Chýbala nám sila, nešli nám nohy. Nedokázali sme sa presadiť v útočnom pásme, nevedeli sme sa dostať ani k odrazeným pukom. Nemci išli do skorého vedenia a nám sa to potom ťažko otáčalo."

VIDEO: Vladimír Országh po zápase

Keď v 23. minúte skóroval strelou od modrej čiary obranca Fabio Wagner, o výsledku bolo rozhodnuté. Do konca stretnutia už gól nepadol, hoci Slováci si ho veľmi želali. 

„Snažili sme sa, ale nevyšlo to," vravel brankár Stanislav Škorvánek. „Bolo treba streliť kontaktný gól, aby sme sa vrátili do zápasu, ale to sa nám nepodarilo," nadviazal kapitán Marek Hrivík. 

Pod zlý výkon proti Nemecku sa podpísali aj absencie dôležitých hráčov. Pre zranenia vypadli zo zostavy obrancovia Samuel Kňažko a Matúš Hlaváč, pre klubové povinnosti zase Michal Ivan a útočník Martin Faško-Rudáš. 

„Určite nám to nepomohlo, ale každý hráč, ktorý tu je, má svoju kvalitu. Nejdeme sa na to vyhovárať," vysvetlil Škorvánek. 

Okuliar: Vždy hráme za Slovensko

Slováci mali turnaj dobre rozbehnutý. Ak chceli obhájiť titul, proti Nemecku stačilo bodovať. Aj jeden bod by im zaručil výhru a kapitán Hrivík mohol zodvihnúť pohár nad hlavu. Lenže ani ten neprišiel. 

Országh chcel hľadať dvojičky, jednu už našiel. Olympiáda? Ešte je to ďaleko
Súvisiaci článok
Országh chcel hľadať dvojičky, jednu už našiel. Olympiáda? Ešte je to ďaleko

"Dnes to nevyšlo, ale turnaj môžeme hodnotiť pozitívne," povedal Országh. Na turnaj prišiel s cieľom nájsť dvojice alebo trojice hráčov, ktorí majú medzi sebou chémiu. 

Jednu dvojicu našiel. Samuel Takáč a Matúš Sukeľ zaznamenali spolu už desať bodov. Sukeľ päťkrát skóroval, Takáč päťkrát asistoval. 

Proti Nemcom sa ale nedokázali presadiť, podobne ako zvyšok tímu. 

„Prvé dva zápasy boli veľmi dobré, hrali sme to, čo sme chceli. Veľa chalanov malo skvelý turnaj. Trochu sme nespokojní s posledným zápasom," vravel Hrivík. 

VIDEO: Marek Hrivík po zápase

Slováci sa zhodli, že rozhodujúcim dôvodom prehry bol nevydarený vstup do zápasu.

„Dostali sme dva blbé góly. Keď hráte zápasy v rýchlom slede, podpíše sa to aj pod psychiku tímu. Bola to aj taká smola," hovoril Oliver Okuliar. 

„Urobili sme veľa bazénov," dodal. 

Myslel tým situácie, keď hráči zostanú na ľade príliš dlho a nedokážu vystriedať. Sú unavení, ubúda im rýchlosť aj dôraz, takže v obrane skôr „plávajú" než aktívne bránia.

Slováci odchádzajú z Nemecka s rozpačitými pocitmi. Šancu na reparát dostanú už v decembri. V generálke na Zimné olympijské hry v Miláne privítajú Lotyšsko a Nórsko. 

Pre hráčov to bude posledná možnosť zabojovať o prestížnu miestenku, ktorá prichádza raz za štyri roky. 

„Každý má v hlave boj o olympiádu, no vždy hráme za Slovensko. Nezáleží na tom, aký turnaj. Vždy chceme ukázať ľuďom, ktorí nás sledujú v hojnom počte, dobrý hokej. Fanúšikovia sú dôvod, prečo sme tu a chceme im robiť radosť," uzavrel Okuliar. 

Tabuľka Nemecký pohár 2025

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti po prehre s Nemeckom.
    Slovenskí hokejisti po prehre s Nemeckom.
    Stačil iba jeden bod, no neprišiel. Nemci vytrestali Slovákov, ktorým nešli nohy
    Martin Turčin|dnes 19:16|3
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Stačil iba jeden bod, no neprišiel. Nemci vytrestali Slovákov, ktorým nešli nohy