Slováci neobhájili zisk Nemeckého pohára. Posledný zápas im vôbec nevyšiel

Nemecký pohár 2025
Slovensko - Nemecko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Góly: 11. Tuomie, 12. Rossmy (Wagner, Kastner), 23. Wagner (Hüttl, Fleischer)
Rozhodcovia: Schadewaldt, Hunnius - Römer, Cepik (všetci Nem.), vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 3333
Slovensko: Škorvánek - Romaňák, Rosandič, Beňo, Koch, Gajdoš, Královič - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Petráš, Čacho, Čajkovič - Roman, Myklucha, Čederle - Čiernik
Nemecko: Franzreb - Wagner, Hüttl, Preto, Gawanke, Sinn, Müller, Klein - Tuomie, Michaelis, Proske - Ehliz, Loibl, Fischbuch - Rossmy, Leonhardt, Kastner - Varejcka, Brunnhuber, Fleischer
LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia prehrala záverečný zápas Nemeckého pohára 2025. Domácemu výberu podľahla 0:3 a neobhájili víťaznú trofej z vlaňajška.
Na tradičnom novembrovom turnaji predtým zvíťazili nad Rakúskom 6:2 a nad Lotyšskom 4:1 a obsadili konečné druhé miesto.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Na rozdiel od predchádzajúcich zápasov začali Slováci zle. Nedali si pozor na disciplínu a Nemcom ponúkli tri presilové hry za sebou, pričom dvakrát aj o dvoch hráčov.
Tie síce domáci nevyužili, ale dobrý úvod potom zužitkovali. Najskôr sa po chybe Královiča presadil Tuomie a po ňom Rossmy. Domáci výber bol v prvej tretine lepší, Slováci si nevypracovali vážnejšiu šancu.
II. tretina:
Nemeckým reprezentantom vyšiel aj úvod druhej tretiny, Wagner prestrelil Škorvánka po tretí raz. Potom Slováci konečne pohrozili, ale Sukeľ sám medzi kruhmi netrafil. Ukázali však zlepšený výkon, no na gól v druhej tretine nedali.
III. tretina:
V tretej sa obraz hry nezmenil, nemeckí hokejisti dobre bránili, boli silní v súbojoch a Slovákov nepúšťali do šancí. Naopak, mohli ešte zvýšiť náskok, ale Škorvánka už neprekonali. V závere zápasu mohli zverenci Vladimíra Országha aspoň skorigovať, ale v presilovej hre neprestrelil Franzreba najskôr Hrivík a po ňom ani Okuliar s Lantošim.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Bol to ťažký zápas. Na začiatku sme hrali niekoľko oslabení, veľmi dobre sme to ubránili a potom sme dostali trošku zbytočný gól. To akoby nás trošku dalo dole, ale dnes nám chýbala sila a nešli nám úplne nohy. Bol to tretí zápas za štvrtý deň, nedokázali sme sa presadiť hlavne v útočnom pásme. Tam sme sa nedostávali k odrazeným pukom pred bránku, Nemci robili dobrú robotu a hrozili z brejkových situácií. Celý turnaj však môžeme hodnotiť pozitívne a hlavne tie prvé dva zápasy nám veľa ukázali.“
Oliver Okuliar, útočník SR: „Na začiatku sme dostali dva hlúpe góly. Ak hráte dva zápasy za dva dni a začnete zle, je to cítiť, že idete do kopca. Potom už to bolo lepšie, ale Nemci to už len vyhadzovali a často sme korčuľovali len zbytočne.“
Marek Hrivík, kapitán SR: „Prvé zápasy boli veľmi dobré, hrali sme to, čo sme chceli, mali sme dobré veci v ofenzíve. Mnohým chalanom turnaj vyšiel, ale, samozrejme, sme nespokojní s týmto posledným zápasom. Začiatok nám ušiel, boli tam nejaké vylúčenia a potom sme tlačili do kopca celý zápas. Chýbal nám nejaký kontaktný gól, aby sme trošku mohli potrápiť súpera.“
Stanislav Škorvánek, brankár SR: „Úvod nám veľmi nevyšiel. Boli tam oslabenia a celkovo Nemci prevzali iniciatívu, potom dali dva góly a už sa hralo ťažko. Už si aj viac verili, nám sa ťažko dostávalo do zápasu. Škoda, že sme nedali nejaký gól.“