Országh chcel hľadať dvojičky, jednu už našiel. Olympiáda? Ešte je to ďaleko

LANDSHUT. Začal sa boj o olympiádu. Tak znie motto Nemeckého pohára 2025. Hlavný tréner Vladimír Országh po prvom zápase na turnaji hovoril, že hráči sa musia predať.
Ak by do Landshutu prišiel pomyselný kupec, ktorí by chcel niekoho kúpiť, v slovenskom tíme by našiel dobrý artikel.
Dvojica útočníkov Samuel Takáč a Matúš Sukeľ zaznamenala spolu už desať bodov. Sukeľ päťkrát skóroval, Takáč päťkrát asistoval.
Slováci zvládli aj stretnutie proti Lotyšsku, vyhrali 4:1 a v nedeľu proti Nemecku zabojujú o pohár.
Servírujú a ja mám čerešničku
„Chcem, aby sme videli nejaké dvojičky, trojičky, ako kto spolu kooperuje, či je to v útoku, alebo v obrane," hovoril na pondelkovom zraze tréner Országh.
Ak by sa v sobotu uzatvorila súpiska na ZOH 2026, takmer s určitosťou by sa do nej zmestila jedna dvojička - Sukeľ a Takáč.
Jeden skvele prihráva, druhý má streleckú formu. Rozumejú si na ľade, aj mimo neho. Na Nemeckom pohári vybavili už druhú výhru.
„Hráme najlepšie ako vieme," povedal Sukeľ.
VIDEO: Matúš Sukeľ po zápase s Lotyšskom
„Možno to tak vyzerá, že už ideme na olympiádu, ale stále je to ďaleko. Je fajn, že si rozumieme na ľade, ale dôležité je, že pomáhame tímu vyhrávať," dodal Takáč.
Okrem dvoch prihrávok mohol aj skórovať. Počas oslabenia v druhej tretine išiel sám na bránku Lotyšska. Vyskúšal trik, ktorý robil aj v drese Slovana v Tipsport lige. Nájazd z efektnou otočkou mu ale ani raz nevyšiel.
„Znova mi chýbalo asi päť centimetrov, mal som brankára potiahnuť ešte viac, ale už som nemal síl," komentoval.
VIDEO: Samuel Takáč po zápase s Lotyšskom
Tréner Országh hovoril, že dvojica šikovných a bojovných útočníkov hrala dobre už na majstrovstách sveta, vtedy sa im ale nedarilo bodovo.
Hráči, ktorí sú známi skôr poctivou defenzívou, sú teraz odmenení. Právom.
Sukeľ má po dvoch zápasoch na konte päť gólov. Keď sa ho prítomní novinári opýtali, či Slovensko našlo ďalšieho strelca, iba sa pousmial. Nehovoril však o sebe, ale o spoluhráčoch.
„Chcel by som pochváliť Sama (Takáča) a Olivera (Okuliara) Servírujú mi to tam a ja zoberiem iba čerešničku na torte," vravel.
Keď Sukeľ skóroval, Takáč mal vždy asistenciu. Takýto scenár sa zopakoval už päťkrát. „Dnes ich pozvem na večeru," dodal s úsmevom Sukeľ.
Országh: Konkurencia je veľká
Zápasy medzi Slovenskom a Lotyšskom bývajú vždy vyrovnané. V posledných piatich zápasoch sa trikrát radovali Slováci, dvakrát Lotyši.
Naposledy sa tímy stretli na MS v hokeji 2025 vo Švédsku. V priamom súboji o štvrťfinále vyhrali Lotyši predvedčivo 5:1.
„Zápasy na svetovom šampionáte bývajú iné. Vždy keď sa hrá s Lotyšmi, tak sa rozhoduje o tom, kto pôjde do vyraďovacej časti. Možno si chlapci v tom zápase až príliš uvedomovali dôležitosť toho zápasu," spomínal si na štokholmský súboj tréner Országh.
Ak chceli Slováci zopakovať vlaňajší triumf na Nemeckom pohári, už tradičného súpera museli zdolať.
Opäť, podobne ako proti Rakúsku, predviedli vydarenú prvú tretinu. Strelili dva góly a vybudovali si potrebné sebavedomie.
VIDEO: Vladimír Országh hodnotí zápas
„Veľmi dobrý výkon, opäť sme mali skvelý začiatok a konzistentne dobrá hra až do konca. Som rád, že máme všetko vo vlastných rukách a môžeme si zahrať o víťazstvo na turnaji," zhodnotil druhú výhru Országh.
Priznal, že v tíme cíti veľkú konkurenciu, každý chce totiž zabojovať o prestížnu miestenku, ktorá prichádza len raz za štyri roky.
„Každý ide na doraz. Chalani sú pripravení a majú chuť. Hrajú o olympiádu a nejako extra ich netreba motivovať," vravel Országh.
Boj o miestenky bude tvrdý, hovoril Ivan
Kým do prvého zápasu v Miláne bude môcť naskočiť dvanásť útočníkov, obrancov bude ešte menej. Uvedomuje si to aj obranca Michal Ivan.
V súboji proti Lotyšsku, ktorý bol pre neho jubilejným 80. v najcennejšom drese, skóroval. Ako bek si nakorčuľoval pred odkrytú bránku a využil ideálnu prihrávku Olivera Okuliara.
VIDEO: Michal Ivan hodnotí zápas
„Všetci sledovali iba Olivera, tak som sa tam skryl. Bola to skvelá prihrávka, stačilo to doraziť," opísal Ivan.
Priamo na ZOH prídu z NHL traja obrancovia, ktorí už majú istú miestenku - Erik Černák, Martin Fehérváry a Šimon Nemec.
„Zápasov je málo, boj o miestenky bude tvrdý. Každý chce na ľade odovzdať maximum a dostať sa tam," dodal Ivan, ktorý spolu s útočníkom Faško-Rudášom opustil mužstvo. V nedeľu totiž Liberec hrá ligové stretnutie proti Sparte Praha.
Hlavu môže trénerom zamotať aj brankár Eugen Rabčan. Pri treťom reprezentačnom štarte vychytal dôležitú výhru.
Inkasoval iba raz. Čisté konto mu vzal v 44. minúte Deniss Smirnovs. Aj napriek výsledku zápas označil prívlastkom vyrovnaný.
VIDEO: Eugen Rabčan hodnotí zápas
„Vôbec ma nemrzí, že som inkasoval. Mohol som dostať aj tri alebo štyri góly, hlavne že sme vyhrali," zhodnotil Rabčan.
Kto nastúpi do posledného stretnutia na turnaji, prezradiť nechcel.