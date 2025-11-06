Suverénny začiatok Nemeckého pohára. Slováci jednoznačne zdolali Rakúsko

Gólová radosť slovenských hokejistov
Fotogaléria (37)
Gólová radosť slovenských hokejistov (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. nov 2025 o 14:28
Sukeľ zaznamenal hetrik.

Nemecký pohár 2025

Slovensko - Rakúsko 6:2 (5:0, 0:1, 1:1)

Góly: 36. Schneider (Zwerger, Schnetzer), 49. Thaler (Zündel) - 2. Čajkovič (Čederle, Rosandič), 5. Cehlárik (Kňažko, Lantoši), 7. Sukeľ (Okuliar, Takáč), 11. Čacho (Čiernik, Ivan), 19. Sukeľ (Čederle, Čajkovič), 59. Sukeľ (Takáč, Rosandič)

Rozhodcovia: Gebei (Maď.), Hunnius - Cepik, Reinold (všetci Nem.), vylúčení: 4:5, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1.

Rakúsko: Kickert - Wolf, Nickl, Hackl, Sablattnig, Schnetzer, Zündel, Stapelfeldt, Söllinger - Zwerger, Haudum, Schneider - P. Huber, Kainz, Rohrer - Schwinger, Thaler, M. Huber - Maier, Achermann, Sintschnig

Slovensko: Škorvánek - Ivan, Rosandič, Kňažko, Koch, Gajdoš, Královič, Beňo - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Čiernik, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Čederle, Čajkovič

LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia triumfovala v úvodnom zápase Nemeckého pohára 2025 nad Rakúskom 6:2.

Slováci ťažili najmä z efektívnej prvej tretiny, v ktorej strelili päť gólov. Útočník Matúš Sukeľ si pripísal hetrik.

Po dni voľna čaká v Slovákov sobotu o 11.00 výber Lotyšska a v nedeľu sa v poslednom zápase na turnaji stretnú s domácim Nemeckom o 14.45.

Slovenskí reprezentanti na tomto tradičnom turnaji triumfovali päťkrát, pričom majú na konte 25. účastí.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Rakúsko (Nemecký pohár 2025)
Zľava Samuel Kňažko, Peter Cehlírik a Oliver Okuliar oslavujú gól v zápase Slovensko - Rakúsko
Fanúšikovia Slovenska
Patrik Koch a Lukas Haudum v zápase Slovensko - Rakúsko
Lukas Haudum v zápase Slovensko - Rakúsko
37 fotografií
Priebeh zápasu

I. tretina:

Už po pár sekundách sa Slováci dostali do šance a táto situácia ako keby predznamenala dej prvej tretiny.

Zverenci Vladimíra Országha ju mali pevne pod kontrolou, boli lepší v korčuľovaní, kreatívnejší v ofenzíve a aj silnejší v súbojoch.

V 7. minúte svietil na tabuli stav 0:3 keď sa postupne presadili Čajkovič, Cehlárik a Sukeľ. Rakúšania mali problém aj s vysokým napádaním Slovákov, štvrtý gól inkasovali z hokejky Čacha.

Pred Škorvánkom bolo rušno až pred koncom prvého dejstva, keď sa v dobrej pozícii ocitol Thaler. Potom dal svoj druhý gól Sukeľ, keď využil druhú presilovú hru.

II. tretina:

V druhej tretine Rakúšania zlepšili pohyb, ale naďalej im Slováci robili problémy. Škorvánek však musel vytiahnuť brilantný zákrok po strele Kainza.

Šancí bolo v druhej tretine menej, rakúski hokejisti sa zamerali viac na defenzívu, náskok mohli Slováci zvýšiť v závere v presilovke, no neuspeli.

III. tretina:

V tretej tretine už boli Rakúšania viac ako vyrovnaný súper Slovákom, pridali na pohybe i dôraze a po strele Schneidera musel opäť vytiahnuť zákrok brankár Škorvánek.

Potom mal ďalšiu šancu Thaler, ale netrafil odkrytú bránku. Vzápätí už však mieril presne a znížil na rozdiel troch gólov.

Náskok mohol vzápätí prikrášliť Hrivík z trestného strieľania po faule na Takáča, ale neuspel. V oslabení však potom unikol Sukeľ a uzavrel konečné skóre a zavŕšil svoj hetrik.

Reprezentácie

    dnes 14:28
