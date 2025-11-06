Suverénny začiatok Nemeckého pohára. Slováci jednoznačne zdolali Rakúsko

Nemecký pohár 2025
Slovensko - Rakúsko 6:2 (5:0, 0:1, 1:1)
Góly: 36. Schneider (Zwerger, Schnetzer), 49. Thaler (Zündel) - 2. Čajkovič (Čederle, Rosandič), 5. Cehlárik (Kňažko, Lantoši), 7. Sukeľ (Okuliar, Takáč), 11. Čacho (Čiernik, Ivan), 19. Sukeľ (Čederle, Čajkovič), 59. Sukeľ (Takáč, Rosandič)
Rozhodcovia: Gebei (Maď.), Hunnius - Cepik, Reinold (všetci Nem.), vylúčení: 4:5, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1.
Rakúsko: Kickert - Wolf, Nickl, Hackl, Sablattnig, Schnetzer, Zündel, Stapelfeldt, Söllinger - Zwerger, Haudum, Schneider - P. Huber, Kainz, Rohrer - Schwinger, Thaler, M. Huber - Maier, Achermann, Sintschnig
Slovensko: Škorvánek - Ivan, Rosandič, Kňažko, Koch, Gajdoš, Královič, Beňo - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Čiernik, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Čederle, Čajkovič
LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia triumfovala v úvodnom zápase Nemeckého pohára 2025 nad Rakúskom 6:2.
Slováci ťažili najmä z efektívnej prvej tretiny, v ktorej strelili päť gólov. Útočník Matúš Sukeľ si pripísal hetrik.
Po dni voľna čaká v Slovákov sobotu o 11.00 výber Lotyšska a v nedeľu sa v poslednom zápase na turnaji stretnú s domácim Nemeckom o 14.45.
Slovenskí reprezentanti na tomto tradičnom turnaji triumfovali päťkrát, pričom majú na konte 25. účastí.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Už po pár sekundách sa Slováci dostali do šance a táto situácia ako keby predznamenala dej prvej tretiny.
Zverenci Vladimíra Országha ju mali pevne pod kontrolou, boli lepší v korčuľovaní, kreatívnejší v ofenzíve a aj silnejší v súbojoch.
V 7. minúte svietil na tabuli stav 0:3 keď sa postupne presadili Čajkovič, Cehlárik a Sukeľ. Rakúšania mali problém aj s vysokým napádaním Slovákov, štvrtý gól inkasovali z hokejky Čacha.
Pred Škorvánkom bolo rušno až pred koncom prvého dejstva, keď sa v dobrej pozícii ocitol Thaler. Potom dal svoj druhý gól Sukeľ, keď využil druhú presilovú hru.
II. tretina:
V druhej tretine Rakúšania zlepšili pohyb, ale naďalej im Slováci robili problémy. Škorvánek však musel vytiahnuť brilantný zákrok po strele Kainza.
Šancí bolo v druhej tretine menej, rakúski hokejisti sa zamerali viac na defenzívu, náskok mohli Slováci zvýšiť v závere v presilovke, no neuspeli.
III. tretina:
V tretej tretine už boli Rakúšania viac ako vyrovnaný súper Slovákom, pridali na pohybe i dôraze a po strele Schneidera musel opäť vytiahnuť zákrok brankár Škorvánek.
Potom mal ďalšiu šancu Thaler, ale netrafil odkrytú bránku. Vzápätí už však mieril presne a znížil na rozdiel troch gólov.
Náskok mohol vzápätí prikrášliť Hrivík z trestného strieľania po faule na Takáča, ale neuspel. V oslabení však potom unikol Sukeľ a uzavrel konečné skóre a zavŕšil svoj hetrik.