Slovenskí hokejisti sa nezastavili ani v druhom zápase. Strelili štyri góly, opäť sa presadil Sukeľ

Nemecký pohár 2025
Slovensko - Lotyšsko 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 3. Cehlárik (Lantoši, Hrivík), 11. Ivan (Čacho, Okuliar), 35. Sukeľ (Takáč, Hrivík), 42. Sukeľ (Takáč, Okuliar) - 44. Smirnovs (Krastenbergs, Daugavins)
Rozhodcovia: Ovstedal (Nór.) - Rohatsch - Cepik, Römer (všetci Nem.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Slovensko: Rabčan - Ivan, Rosandič, Hlaváč, Koch, Gajdoš, Královič, Romaňák - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Petráš, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Myklucha, Čederle
Lotyšsko: Grigals - Cibulskis, Jaks, Smits, Kristaps, Andzans, Freibergs, Tumanovs, Sejejs - Krastenbergs, Smirnovs, Daugavinš - Dzierkals, Batna, Ro. Bukarts - Ri. Bukarts, Buncis, Indrašis - Lapinskis, Vitolinš, Veckaktinš
LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia triumfovala v druhom zápase Nemeckého pohára 2025 nad Lotyšskom 4:1.
Strelecky sa darilo autorovi dvoch gólov Matúšovi Sukeľovi, po dve asistencie zaznamenali Marek Hrivík, Samuel Takáč a Oliver Okuliar.
V záverečnom zápase na turnaji sa Slováci stretnú v nedeľu o 14.45 h proti domácim Nemcom.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Rovnako ako v zápase s Rakúskom mali Slováci výborný úvod a už po 170 sekundách ich poslal do vedenia Cehlárik. Potom sa hral dobrý hokej na obe strany s minimom prerušení, v polovici úvodného dejstva však mohli Slováci zvýšiť náskok.
Pri vylúčení Gajdoša sa v oslabení dostal do úniku Takáč, ale v nájazde neprekonal Grigalsa. Potom však vyšla kombinácia Okuliara s Čachom a obranca Ivan sám pred bránkou zvýšil na 2:0.
VIDEO: Peter Cehlárik a jeho gól na 1:0
II. tretina:
V úvode druhej tretine utiekol Takáč, posunul puk na Sukeľa, no Grigals dobre zasiahol. Potom hrali Slováci opäť v oslabení, ale opäť mali veľkú šancu skórovať. Čacho trafil v nájazde žŕdku, po ňom z otočky poslal puk do tyčky Roman. V presilovej hre im však vyšla kombinácia po osi Hrivík - Takáč so zakončujúcim Sukeľom a Slováci viedli o tri góly.
III. tretina:
Výborný úvod mali zverenci Vladimíra Országha aj v tretej tretine, keď sa presadil Sukeľ a strelil už svoj piaty gól na turnaji. Potom vyšla kombinácia aj Lotyšom, Rabčana prekonal Smirnovs.
VIDEO: Gól Matúša Sukeľa na 3:0
Aj v tretej tretine sa hral svižný hokej, obe mužstvá mali niekoľko šancí, piaty gól Slovákov mohol dať po rýchlom protiútoku Čederle. Stav sa však už nezmenil.