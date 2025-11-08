Slovenskí hokejisti sa nezastavili ani v druhom zápase. Strelili štyri góly, opäť sa presadil Sukeľ

Radosť hráčov Slovenska počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.
Fotogaléria (18)
Radosť hráčov Slovenska počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025. (Autor: DEB/City-Press GmbH)
Sportnet, TASR|8. nov 2025 o 13:18
ShareTweet1

Jediný gól inkasoval Eugen Rabčan v tretej tretine.

Nemecký pohár 2025

Slovensko - Lotyšsko 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 3. Cehlárik (Lantoši, Hrivík), 11. Ivan (Čacho, Okuliar), 35. Sukeľ (Takáč, Hrivík), 42. Sukeľ (Takáč, Okuliar) - 44. Smirnovs (Krastenbergs, Daugavins)

Rozhodcovia: Ovstedal (Nór.) - Rohatsch - Cepik, Römer (všetci Nem.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Slovensko: Rabčan - Ivan, Rosandič, Hlaváč, Koch, Gajdoš, Královič, Romaňák - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Petráš, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Myklucha, Čederle

Lotyšsko: Grigals - Cibulskis, Jaks, Smits, Kristaps, Andzans, Freibergs, Tumanovs, Sejejs - Krastenbergs, Smirnovs, Daugavinš - Dzierkals, Batna, Ro. Bukarts - Ri. Bukarts, Buncis, Indrašis - Lapinskis, Vitolinš, Veckaktinš

LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia triumfovala v druhom zápase Nemeckého pohára 2025 nad Lotyšskom 4:1.

Strelecky sa darilo autorovi dvoch gólov Matúšovi Sukeľovi, po dve asistencie zaznamenali Marek Hrivík, Samuel Takáč a Oliver Okuliar.

V záverečnom zápase na turnaji sa Slováci stretnú v nedeľu o 14.45 h proti domácim Nemcom.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko (Nemecký pohár 2025)
Hráči Slovenska počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.
Arturs Andzans počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.
Mislav Rosandič počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.
Peter Cehlarik počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.
18 fotografií
Renars Krastenbergs a Matúš Hlaváč počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Matúš Sukeľ počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Hráči Slovenska počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Fanúšikovia Slovenska počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Sebastián Čederle počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Mislav Rosandič počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Hokejisti Slovenska pred zápasom Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Renars Krastenbergs a Oliver Okuliar počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Eugen Rabčan počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Michal Ivan počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Gustavs Grigals a Samuel Takáč počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Ján Lašák počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.Michal Ivan a Oliver Okuliar počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.

Priebeh zápasu

I. tretina:

Rovnako ako v zápase s Rakúskom mali Slováci výborný úvod a už po 170 sekundách ich poslal do vedenia Cehlárik. Potom sa hral dobrý hokej na obe strany s minimom prerušení, v polovici úvodného dejstva však mohli Slováci zvýšiť náskok.

Pri vylúčení Gajdoša sa v oslabení dostal do úniku Takáč, ale v nájazde neprekonal Grigalsa. Potom však vyšla kombinácia Okuliara s Čachom a obranca Ivan sám pred bránkou zvýšil na 2:0.

VIDEO: Peter Cehlárik a jeho gól na 1:0

II. tretina:

V úvode druhej tretine utiekol Takáč, posunul puk na Sukeľa, no Grigals dobre zasiahol. Potom hrali Slováci opäť v oslabení, ale opäť mali veľkú šancu skórovať. Čacho trafil v nájazde žŕdku, po ňom z otočky poslal puk do tyčky Roman. V presilovej hre im však vyšla kombinácia po osi Hrivík - Takáč so zakončujúcim Sukeľom a Slováci viedli o tri góly.

III. tretina:

Výborný úvod mali zverenci Vladimíra Országha aj v tretej tretine, keď sa presadil Sukeľ a strelil už svoj piaty gól na turnaji. Potom vyšla kombinácia aj Lotyšom, Rabčana prekonal Smirnovs.

VIDEO: Gól Matúša Sukeľa na 3:0

Aj v tretej tretine sa hral svižný hokej, obe mužstvá mali niekoľko šancí, piaty gól Slovákov mohol dať po rýchlom protiútoku Čederle. Stav sa však už nezmenil.

Tabuľka Nemecký pohár 2025

Reprezentácie

    Radosť hráčov Slovenska počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.
    Radosť hráčov Slovenska počas zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025.
    Slovenskí hokejisti sa nezastavili ani v druhom zápase. Strelili štyri góly, opäť sa presadil Sukeľ
    dnes 13:18|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slovenskí hokejisti sa nezastavili ani v druhom zápase. Strelili štyri góly, opäť sa presadil Sukeľ