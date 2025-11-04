Program, výsledky a tabuľka - Slovensko na turnaji Nemecký pohár 2025.

LANDSHUTE. Slovensko opäť štartuje na tradičnom hokejovom turnaji Nemecký pohár. Turnaj sa v roku 2025 koná od štvrtka 6. do nedele 9. novembra v meste Landshut na štadióne Fanatec Arena.
Slovenskí hokejisti na podujatí vyzvú troch súperov, postupne ich čaká Rakúsko, Lotyšsko a na záver domáci výber Nemecka.
Tréner Vladimír Országh povolal celkovo 25 hráčov. Jediným nováčikom, v prevažne skúsenom tíme pozostávajúcom najmä z hráčov zo slovenskej Tipsport ligy, českej extraligy a švédskej SHL, je 21-ročný útočník Alex Čiernik.
Po dlhej rekonvalescencii sa na Slovensko vracia aj doterajší hlavný tréner Craig Ramsay, ktorý vystuží Országhov trénerský štáb. Jeho súčasťou v pozícii asistenta bude aj niekdajší reprezentant Ivan Majeský.
Vlani si na turnaji Slováci pripísali jednoznačný triumf, keď uspeli vo všetkých troch zápasoch.
Aj tento rok sa na Nemeckom pohári predstavia oba slovenské reprezentačné výbery. Ženský národný tím nastúpi na tri zápasy od stredy 5. novembra do piatka 8. novembra proti Maďarkám, Francúzkam a domácim Nemkám.
Všetky slovenské zápasy odvysiela naživo stanica JOJ Šport, k dispozícii budú aj na platforme JOJ Play.
Pozrite si zostavu Slovenska, kompletný program, výsledky a tabuľku turnaja Nemecký pohár 2025.
Program a výsledky - Slovensko na turnaji Nemecký pohár 2025
Štvrtok, 6. november o 12.15 h:
12.15 Slovensko - Rakúsko
Sobota, 8. november o 11.00 h:
Slovensko - Lotyšsko
Nedeľa, 9. november o 14.45 h:
Slovensko - Nemecko
Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2025
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
Nemecko
Lotyšsko
Rakúsko
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2025
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Šimon Petráš (HC Košice), Róbert Lantoši (Banec Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Oleksij Myklucha (Banská Bystrica), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13)
Realizačný tím: generálny manažér - Miroslav Šatan, manažérka - Zuzana Chrenková, hlavný tréner - Vladimír Országh, tréner - Craig Ramsay, asistent trénera - Ivan Majeský, tréner brankárov - Ján Lašák, videoanalytik - Igor Andrejkovič, videotréner - Pavol Rybár, lekár - Roman Hunák, fyzioterapeut - Martin Babják, výstrojoví manažéri - Marek Jenčík, Juraj Stopka, média manažéri - Peter Jánošík, Tomáš Kyselica