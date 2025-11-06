Výborný vstup slovenskej osemnástky. Na turnaji v Nórsku si pripísala hladké víťazstvo

Tréner Slovenska Martin Dendis na striedačke tímu Slovenska U18.
Tréner Slovenska Martin Dendis na striedačke tímu Slovenska U18. (Autor: TASR)
TASR|6. nov 2025 o 17:56
Zverenci trénera Martina Dendisa rozhodli o svojom triumfe už v prvej polovici duelu.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 18 rokov

Slovensko – Dánsko 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Góly: 16. Karšay (Bernát, Varga), 23. Válek (Bernát, Botka), 25. Šimko (Ondrejčák, Šuranyi), 27. Šimko (Stančík, Ondrejčák) – 49. Mogensen (Therkildsen)

Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

Zostava SR 18: Husár – Šurányi, Stančík, Botka, Varga, Hazucha, Syrný, Dedík – Ondrejčák, Šimko, Macák – Karšay, Válek, Bernát – Plančár, Hybský, Repka – Regináč, Obušek, Brath – Kopačka

LILLEHAMMER. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala Turnaj štyroch krajín v nórskom Lillehammeri víťazne.

Vo svojom úvodnom zápase zdolala vo štvrtok rovesníkov z Dánska 4:1.

Zverenci trénera Martina Dendisa sa na podujatí ešte stretnú s Nemeckom a domácim Nórskom.

Reprezentácie

