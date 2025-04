Najlepší Game 7 a titul pre Košice - skvelá reklama pre slovenský hokej (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Extraligová sezóna 2024/25 je za nami a ani ten najlepší dramatik by nenapísal lepší scenár, než hokejisti Košíc a Nitry.

„Celý zápas som si enormne užíval. Už roky som nemal pri televízore takú emóciu, ako pri tomto zápase. Parádny zápas. Pred treťou tretinou som videl video na Instagrame, ako nastupujú hráči Nitry na 3. tretinu. To boli neuveriteľné momenty, čo museli hráči zažívať, až som im závidel, že idú na ľad a idú si po titul,“ povedal Ondro. „Ja som i to vôbec nezávidel,“ dodal Boris.

„Ak nepočítam reprezentačné zápasy, takúto emóciu som ešte pri extraligovom zápase nikdy nemal. Dlho som sám sebe nepriznal, že fandím. Som z Nitry, veď to všetci viete, ale to finále bolo úžasné.

Na jednej strane ma to trocha mrzí, na druhej, veľká gratulácia chalanom do Košíc. Borci ako Marek Bartánus, Michal Chovan, Tomáš Zigo, Patrik Rogoň a ďalší si to zaslúžili. Klobúk dole pre nimi,“ pripojil Boris a pokračoval: „Celá tá séria bola najlepšia reklama na slovenský hokej,“ dodal.