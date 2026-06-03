Zlepšuješ sa vtedy, keď spíš. Slovenský rekordér je povolaním lekár (SportNEAT podcast)

Redakcia Sportnet.sk prichádza s novým podcastom venujúcim sa zdravému životnému štýlu.
Prvá epizóda podcastu SportNEAT predstavuje Petra Ďureca, národného rekordéra v behu a zároveň lekára v banskobystrickej nemocnici. Ďurec v rozhovore spája medicínsku expertízu s vrcholovým športom.
Priznáva, že hoci pracuje na plný úväzok, vnútorne sa cíti viac ako atlét, no služby mu sťažujú kľúčovú regeneráciu.
„Zlepšuješ sa vtedy, keď spíš,“ prízvukuje bežec, ktorý náročné tréningy občas absolvuje hneď po nočnej službe.
VIDEO: Nový diel podcast SportNEAT
Dôležitou témou, ktorá je kľúčovou podcastu, je NEAT – spontánny pohyb mimo tréningu. Ďurec využíva beh aj ako dopravu do práce, čo mu trvá 15 minút a v špičke je to rýchlejšie než cesta autom.
Pre ľudí s nadváhou však odporúča skôr chôdzu, pretože na rozdiel od behu nespôsobuje mikrotrhliny v pohybovom aparáte a nevyžaduje takú dlhú regeneráciu.
Čo sa v podcaste ešte dozviete?
- Cíti sa Peter Ďurec viac ako lekár alebo ako atlét?
- Ktorý šport má najlepší vplyv na zdravie a kedy môže beh škodiť?
- Prečo je pri chudnutí efektívnejšie chodiť než behať?
- Čo je to NEAT a prečo je dôležitejší než tréning vo fitku?
- Kedy sú energetické gély pri behu úplne zbytočné?
- Prečo je regenerácia a spánok kľúčom k zlepšovaniu výkonu?
- Čo obnáša príprava elitného bežca so 160 km týždenne?
- Je maratón pod dve hodiny v európskych podmienkach reálny?
- Prečo sú vysoké ponožky v zime kľúčovou prevenciou zranení?
- Je lepšia studená sprcha alebo sauna?
Bežcov varuje aj pred mýtmi o karbónovej obuvi. Podľa neho v nej nepomáha karbón, ale pena, samotná tuhá doska môže dokonca spôsobiť únavové zlomeniny.
Ako lekár tiež radí v zime nosiť vysoké ponožky na ochranu achillovky a varuje pred nárazovým preťažovaním u „víkendových bojovníkov“.
Vypočujte si prvú epizódu podcastu SportNEAT s bežcom a lekárom Petrom Ďurecom.