Fanúšikovia Slovana nadávali, potom odišli. Nikto nám v tom nepomôže, hovoril Bondra

„Takto sme si to nepredstavovali,” zhodnotil po prehre 2:4 so Zvolenom tréner hokejistov Slovana Bratislava Tomáš Surový.

O dve minúty neskôr dokázal krídelník Slovana Brayden Tracey využiť presilovú hru, ale to sa podarilo aj hosťom na druhej strane. Do 2. tretiny sa išlo sa stavu 2:1 pre Zvolen.

VIDEO: Tréner Slovana Tomáš Surový hodnotí prehru so Zvolenom

„Rozdieloví hráči majú dať góly a nemôžu ich dostať. My máme gólom na 2:3 získať momentum zápasu a hneď inkasujeme,” krútil hlavou tréner Surový.

Kým dve tretiny domáci fanklub ako-tak povzbudzoval, v poslednej časti zostalo ticho. Fanúšikovia bojkotovali záver zápasu a do konca stretnutia sa z tribún ozývalo iba bučanie a piskot.

„Asi musíme začať každý od seba, pozrieť sa do zrkadla. Keď to takto urobíme a dáme zo seba sto percent, výsledky prídu.”

„Vnímame to všetci. Neviem, ako to zlomiť,” hovoril brankár Denis Godla, ktorý striedal v polovici zápasu.

Aj on vnímal pochmúrnu atmosféru na štadióne: „Nechceme sa na to sústrediť. Po základnej časti tiež nie sme v najlepšej situácii, ale aktuálne máme v tíme pohodu.”

Úplne opačné emócie panovali na druhej strane. Zvolen chcel zabudnúť na nevydarenú základnú časť a v prvej „etape” sa mu to podarilo.

„Zo strany fanúšikov je to oprávnené. Musíme začať od seba, nikto nám v tom nepomôže, iba my sami,” hovoril Bondra.

Napriek tomu, že neinkasoval, len ťažko hľadal pozitíva. „Ja som nedostal gól, ale žiadny sme ani nedali. Takže je to úplne jedno, zápas sme prehrali,” hodnotil kriticky.

„Stretli sa dvaja velikáni, obaja v nelichotivej situácii. Hráme vabank. O svoju česť a dôstojnosť. Jedna výhra teší, ale treba to ešte potvrdiť, hrá sa na tri víťazné zápasy,” povedal Mikula.

„Vedeli sme, kde Slovan tlači topánka a tam sme sa snažili pritlačiť. Chceli sme im narobiť problémy a podarilo sa nám to. Hráči sa vložili do zápasu so srdcom a obetavosťou. Všetci si zaslúžia maximálnu pochvalu,” dodal.

Domáci tréner Tomáš Surový len zopakoval slová kolegu. „Zvolen hral so srdcom. Bol lepší aj z taktickej stránky,” zhodnotil v krátkosti.

„Je to 0:1, ešte sa nič nekončí,” zakončil.