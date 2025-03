V kvalifikácii o postup do štvrťfinále play-off si sily zmerajú Slovan a Zvolen. Stretnutie sa začína o 18:30. Hrá sa na tri víťazné zápasy.



Slovan obsadil po základnej časti 7. priečku so ziskom 81 bodov. Na šiesty Poprad, ktorý už nemusí hrať kvalifikáciu, stratil šesť bodov. Slovanisti nemajú ideálnu formu, prehrali tri duely v rade, v minulom kole podľahli doma Košiciam 0:3.



Zvolen skončil po základnej časti na 10. mieste, nazbieral 73 bodov. Pred jedenástym L. Mikulášom, ktorý už do predkola play-off nepostúpil a sezóna sa pre neho skončila, má náskok 14 bodov. Zvolenčania vyhrali tri z posledných piatich stretnutí, v minulom kole však prehrali na ľade Žiliny 3:5.



Tímy sa v aktuálnej sezóne stretli šesťkrát, štyrikrát sa z víťazstva tešil Slovan, dvakrát vyhral Zvolen.