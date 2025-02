Bude aj desať? Do Bratislavy si chodíme po výhru, smial sa obranca Michaloviec

Domáci boli po zvyšok aktívnejší, no malú veľmi zlú efektivitu. Na brankára Juliana Juncu vyslali celkovo 35 striel, no presadili sa len v poslednej časti.

"Z posledných zápasov, čo sme hrali doma, tak dal gól z útočníkov len Hoelscher. A to je strašne málo na to, aby sme boli úspešní," povedal.

Slovan nevykročil do roku 2025 vôbec dobre. Z dvanástich zápasov vyhral len trikrát, aj to s tímami zo spodných priečok - Novými Zámkami, Liptovským Mikulášom a Popradom.

A to na ľade troch silných súperov - Košice, Spišská Nová Ves a Slovan. Aj vďaka tomu sa vrátili do hry o najlepšiu šestku. Vyšvihli si na siedme miesto a na šiestu B. Bystricu strácajú len tri body.

"V tretej časti sme na začiatku zaspali a Slovan bol blízko k vyrovnaniu. Boli určite lepší," pochválil súpera.

Bodák vtipkoval aj na účet dlhočíznej víťaznej série so Slovanom. "My sem chodíme vždy po výhru. Je to pekné, že nám to tu vždy takto padá," povedal so smiechom.

Obranca vyzdvihol tímovosť Michaloviec, čo ukázali aj v závere zápasu, keď sa hádzali do každej strely, ktorá letela na ich bránku. "Je to pekné, ako sme ukázali, že si vážime jeden druhého. Nehráme tak individuálne," povedal.

Nadpriemerný zápas

Duel, ktorý mal nečakanú drámu, sa páčil aj trénerovi hostí. Povedal, že videl napriemerný zápas. V hre svojich zverencov však zbadal veľa nedisciplinovanosti.