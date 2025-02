V 45. kole Tipos Extraligy hostí Slovan Bratislava mužstvo Michaloviec. Úvodné buly je na programe o 16:00.



Slovan sa aktuálne nachádza na 4. mieste so ziskom 75 bodov. Rovnaký počet bodov má aj tretia Nitra. Piata Žilina má o dva body menej, ale aj zápas k dobru. Slovan prehral štyri zápasy v rade, no v minulom kole dokázal zvíťaziť. Beznádejne posledné Nové Zámky zdolal 6:0.



Michalovciam patrí 8. priečka, doposiaľ nazbierali 63 bodov. Na siedmy Trenčín strácajú jeden bod, no odohrali o duel viac. Pred deviatym Popradom majú Michalovce jednobodový náskok. Michalovčania ťahali trojzápasovú šnúru bez víťazstva, no v posledných dvoch stretnutiach zabrali naplno. V minulom kole dokonca deklasovali vedúce Košice na ich ľade 7:2.