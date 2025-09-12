Na toto sa nedá pozerať, kričali fanúšikovia Slovana. Košice môžu byť čiernym koňom ročníka

BRATISLAVA. Keď sa naposledy Košice predstavili na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, na programe bolo posledné kolo základnej časti minulej sezóny.
Slovan nestrelil ani gól a hostia vyhrali jednoznačne 3:0. Kým Košice smerovali priamo do vyraďovacej časti, „belasí" po prehre prišli o miesto medzi najlepšou šesticou a čakalo ich predkolo play-off. Arénou v hlavnom meste sa ozýval piskot divákov.
Odvtedy prešlo šesť mesiacov, no situácia sa veľmi nezmenila. Košice v prvom kole novej sezóny Tipsport ligy vyhrali nad Slovanom 4:2 a na tribúnach bolo opäť počuť nespokojných fanúšikov.
Nová éra pre oba kluby
Oba tímy vstúpili do ročníka 2025/26 v úplne inom rozpoložení, ako vlani skončili. Na oboch stranách sa dá hovoriť ako o novej ére.
Slovan priviedol nového trénera, kanadského odborníka Brada Tappera, a zmenil celú vizuálnu identitu vrátane loga a dresov.
Majstrovské Košice zase aj kvôli nižšiemu rozpočtu nepodpísali žiadnych legionárov a do sezóny vstúpili s čisto slovenským kádrom.
Očakávania pred derby zápasom boli veľké. Právom. Všetci boli zvedaví, ako sa kluby nakoniec popasujú s problémami, každý s vlastnými.
Radosť do prvej prestávky si urobili hostia. Zásluhou presilovkového gólu Šimona Petráša vyhrávali „na Slovane" 1:0.
Aj druhýkrát v zápase zvonil klaksón za chrbtom brankára „belasých" Henriho Kiviaha. V 28. minúte ho opäť v početnej výhode prekonal kapitán Košíc Michal Chovan.
Lenže ešte v druhej tretine sa o zníženie postarala nová akvizícia Slovana obranca Ryan O'Connor.
Zverenci trénera Tappera sa pri vyrovnanom počte hráčov na ľade snažili o vyrovnanie. Súpera prestrieľali v prvej tretine pomerom 12:7, v tej druhej 14:7. Neúspešne.
Ako zhodnotil expert Rostislav Čada v štúdiu JOJ Šport, „šance Slovana neboli nebezpečné".
Rozhodujúci moment duelu prišiel v úvode tretej tretiny. Slovan išiel do prečíslenia, ale domáci obranca Tomáš Kráľovič stratil puk v strednom pásme a Košice vzápätí udreli zásluhou Patrika Rogoňa - 1:3.
Iskru nádeje vykresala po úspešnom samostatnom nájazde nová posila Slovana Ryan Dmowski, avšak to bolo zo strany domácich všetko. Štvrtý zásah hostí pridal Patrik Lamper.
Surový: Boli sme lepší
Košice zaznamenali siedmu výhru v rade na bratislavskom ľade. Tentokrát si stretnutie pozrela slušná účasť - 5787 divákov.
„Na Nepelovi" sa však už v prvom kole sezóny ozýval piskot a hromženie domácich priaznivcov.
„Na toto sa nedá pozerať," skandovali fanúšikovia Slovana pred koncom stretnutia. Nenávistné pokriky si vypočul aj generálny manažér Lukáš Havlíček.
Vedenie tímu niekoľko minút po skončení zápasu zápasu diskutovalo s fanúšikmi priamo na tribúne.
Keby sa nestranný divák pozrel na štatistiky, mohol si povedať, že Slovan v zápase dominoval. Na bránku vystrelil až 35 striel, z toho však vyťažil iba dva góly. Naopak, Košičania skórovali štyrikrát zo 16 pokusov.
„Myslím si, že pri hre 5 na 5 sme boli lepší, ale nedali sme góly. Chceli sme začať sezónu víťazne, ale nevyšlo to," hodnotil po stretnutí asistent trénera Slovana Tomáš Surový pre TASR.
Podobné slová volil aj hlavný kouč Tapper. V rozhovore pre JOJ Šport uviedol, že to bol „veľmi dobrý úvodný zápas sezóny". Najväčší rozdiel bol podľa neho v osobných súbojoch a vhadzovaniach.
„Slovan to bude mať veľmi náročné," myslí si Čada. Stále je to však iba prvý zápas sezóny, od ktorého sa môžu odraziť. „Ideme ďalej," vyhlásil nový kapitán Tomáš Marcinko.
Košice budú šťukou sezóny, hovorí expert
Obhajcovia trofeje hrali s rozumom, trpezlivo si počkali na chyby Slovana a potom ich efektne trestali. Dôležitým mužom zápasu bol aj brankár Košíc Dominik Riečický, ktorý zneškodnil 33 streleckých pokusov domácich.
„Som veľmi, veľmi spokojný. Nebolo jednoduché poskladať formácie, ale odohrali sme veľmi dobrý duel. Hrať proti Slovanu je vždy motivujúce, o to viac nás teší táto výhra," vravel tréner hostí Dan Ceman pre JOJ Šport.
Ten dostal pred sezónou neľahkú úlohu. Kým v minulosti bol zvyknutý na kvalitný káder s preverenými legionármi, teraz má k dispozícii obmedzené možnosti.
Prvá etapa však dopadla na výbornú. Partia Slovákov ukázala, že sa chce pobiť o najvyššie priečky.
„Dan Ceman je stratég a Košice vyhrali tituly predovšetkým vďaka nemu. V zostave má skúsených a hlavne odhodlaných hráčov, ktorí chcú ukázať, že majú na to hrať o popredné pozície. Navyše, všetko sú to Slováci," hodnotil v štúdiu JOJ Šport expert Michal Hudec.
Hra Košíc sa páčila aj Čadovi. Ten viedol mužstvo z východu Slovenska dvakrát (2009-2011 a 2015/16) a získal s ním dva majstrovské tituly.
„Slovan porazili trpezlivosťou a dobrou obrannou hrou. Košice budú šťuka ligy, čierny kôň nasledujúceho ročníka," dodal bývalý tréner.