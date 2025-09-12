ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Košice dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Slovan si v minulej sezóne zahral iba kvalifikáciu o play-off, v osemfinále vypadol so Zvolenom, ktorému nestačil 1:3 na zápasy. Belasí vstupujú do novej sezóny s novým trénerom a poriadne obmeneným kádrom. V príprave sa im vôbec nedarilo. Vyhrali iba dva zápasy z ôsmich.
Košice vstupujú do novej sezóny ako úradujúci majster, vo finále play-off zdolali Nitru 4:3 na zápasy, siedmy rozhodujúci duel muselo rozhodnúť až predĺženie. V príprave odohrali Košičania päť duelov. Zdolali Salzburg a Michalovce, no na Tatranskom pohári prehrali všetky tri zápasy, podľahli Popradu, L. Mikulášu aj Prešovu.
Koľko bodov získa Slovan? Tipuj špeciálne stávky na HC Slovan!
V piatok štartuje hokejová extraliga a do akcie sa od 18:30 vrhne aj HC Slovan Bratislava v derby proti Košiciam. Na celý september si stávková spoločnosť Niké pripravila špeciálne stávky. Ponuka je široká, dá sa tipovať na počet gólov, bodov, strelcov či remízy. Týchto sedem septembrových súbojov síce nie je celá sezóna, ale stále je to reprezentatívna vzorka, takže sa poďme pozrieť bližšie na stávky, ktoré sú najzaujímavejšie.
Získa Slovan 12 bodov?
Minulá sezóna nedopadla podľa predstáv „belasých“. Slovan získal v 54 zápasoch základnej časti 81 bodov, čo je priemer 1,5 bodu na zápas a stačilo to len na 7. miesto. Teraz sú jeho vyhliadky určite vyššie, s čím logicky súvisí vyššia bodová porcia. V septembri ho čaká sedem stretnutí, takže aby získal 12 bodov, potrebuje mať priemer 1,71 bodu na zápas. Tento priemer by v minulej sezóne vyniesol „len“ 5. miesto, čo by sa Slovanu stále mohlo máliť.
Proti komu HC v septembri nastúpi? Sezónu odštartuje doma proti oslabeným Košiciam, nasleduje cesta na Spiš, kde po návrate „rysov“ do extraligy získal len dva body, potom ho čaká Nitra viacerými označovaná za jedného z hlavných favoritov súťaže a prvú štvoricu duelov ukončí na ľade premožiteľa v play-off minulej sezóny zo Zvolena. Šesť bodov z tohto kvarteta stretnutí môže byť uspokojivých. Ďalšie tri body by mali prísť s nováčikom z Prešova a domáci ľad by na zisk nejakého bodu mohol využiť aj proti Žiline, ktorej sa chce pomstiť za minulú sezónu, keďže ju ani raz nezdolal. Naopak Banskú Bystricu porazil zo šiestich prípadov štyrikrát (dvakrát vonku). Dovedna by tých 12 bodov Slovan vyskladať určite mohol, kurz je 1,83. Vo vlaňajšej sezóne získal v úvodných siedmich dueloch dokonca 15 bodov.
Spomenuli sme tak eventuálne nerozhodné výsledky, na dve remízy je kurz 1,85. Toto je asi pravdepodobnejší tip ako na tri výhry v riadnom hracom čase (kurz 1,83). Zároveň zaujímavo vyzerá aj 9 víťazných tretín v kurze 1,83.