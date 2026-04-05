VIDEO: Trápenie Skalice nemá konca. Doma prehrala v ďalšom zápase, v ktorom viedla

Radosť hokejistov Prešova z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. apr 2026 o 18:22
Prešov sa stal priebežným lídrom barážovej tabuľky.

Tipsport liga - 4. kolo baráže

Skalica - Prešov 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Góly: 2. Bulik (Šátek, Urban), 25. Obdržálek (Kubíček, R. Nemec), 36. Jurák (Kotvan) - 3. Hamráček (Kadyrov), 29. Avcin, 37. Hamráček (Frič), 52. Berlyjov (Avcin)

Rozhodcovia: Baluška, Lesay - Vystavil, Bezák

Vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1

Diváci: 1653

Skalica: Beržinec - S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Fridel - Jurík, R. Nemec, Obdržálek - Sachkov, Špirko, Podolínsky - Kuba, Bulik, Šátek - Kotvan, Jurák, A. Barcík - Dudáš

Prešov: Vyletelka - Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Eperješi - Indrašis, Cormier, Bukarts - Hamráček, Berlyjov, Avcin - Valigura, Bortňák, Chalupa - Blaško, Frič, Feranec - Maruna

Hokejisti Skalice prehrali aj v štvrtom zápase baráže o Tipsport ligu. Na domácom ľade nestačili na hráčov Prešova po výsledku 3:4.

V stretnutí trikrát tesne prehrávali, no napokon dokázali zvíťaziť ešte v riadnom hracom čase. Víťazný gól strelil v 52. minúte útočník Anton Berlyjov.

Prešovčania sa naďalej držia na priečkach znamenajúcich zotrvanie v najvyššej súťaži. Skaličania nebodovali ani vo štvrtom zápase baráže.

Hlasy po zápase

Juraj Jurík st., tréner HK Skalica: „Budem sa asi opakovať. Znovu sme neodohrali zlý zápas, ale bohužiaľ mal zlý koniec pre nás. Dnes sme v nerovnovážnych situáciách proste boli o niečo horší a to asi rozhodlo. Je škoda, že sme trikrát viedli, súper trikrát dorovnal a potom rozhodla jedna chybička v poslednej tretine. Protivník to využil a vyhral.“

Vladimír Mihálik, asistent trénera HC Prešov: „Bol to veľmi ťažký zápas pre nás a sme radi za to, že sme vybojovali triumf.“

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

4

3

1

0

0

16:9

11

2.

Prešov

4

2

1

1

0

16:12

9

3.

Humenné

4

1

0

1

2

12:16

4

4.

Skalica

4

0

0

0

4

11:18

0

Faul Ondreja Molnára.
Senát si posvietil na faul Molnára. Súhlasil s rozhodcami a dal mu zákaz na ďalší zápas
ne 21:39|3
