VIDEO: Trápenie Skalice nemá konca. Doma prehrala v ďalšom zápase, v ktorom viedla

Tipsport liga - 4. kolo baráže
Skalica - Prešov 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly: 2. Bulik (Šátek, Urban), 25. Obdržálek (Kubíček, R. Nemec), 36. Jurák (Kotvan) - 3. Hamráček (Kadyrov), 29. Avcin, 37. Hamráček (Frič), 52. Berlyjov (Avcin)
Rozhodcovia: Baluška, Lesay - Vystavil, Bezák
Vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1
Diváci: 1653
Skalica: Beržinec - S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Fridel - Jurík, R. Nemec, Obdržálek - Sachkov, Špirko, Podolínsky - Kuba, Bulik, Šátek - Kotvan, Jurák, A. Barcík - Dudáš
Prešov: Vyletelka - Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Eperješi - Indrašis, Cormier, Bukarts - Hamráček, Berlyjov, Avcin - Valigura, Bortňák, Chalupa - Blaško, Frič, Feranec - Maruna
Hokejisti Skalice prehrali aj v štvrtom zápase baráže o Tipsport ligu. Na domácom ľade nestačili na hráčov Prešova po výsledku 3:4.
V stretnutí trikrát tesne prehrávali, no napokon dokázali zvíťaziť ešte v riadnom hracom čase. Víťazný gól strelil v 52. minúte útočník Anton Berlyjov.
Prešovčania sa naďalej držia na priečkach znamenajúcich zotrvanie v najvyššej súťaži. Skaličania nebodovali ani vo štvrtom zápase baráže.
Hlasy po zápase
Juraj Jurík st., tréner HK Skalica: „Budem sa asi opakovať. Znovu sme neodohrali zlý zápas, ale bohužiaľ mal zlý koniec pre nás. Dnes sme v nerovnovážnych situáciách proste boli o niečo horší a to asi rozhodlo. Je škoda, že sme trikrát viedli, súper trikrát dorovnal a potom rozhodla jedna chybička v poslednej tretine. Protivník to využil a vyhral.“
Vladimír Mihálik, asistent trénera HC Prešov: „Bol to veľmi ťažký zápas pre nás a sme radi za to, že sme vybojovali triumf.“
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
4
3
1
0
0
16:9
11
2.
Prešov
4
2
1
1
0
16:12
9
3.
Humenné
4
1
0
1
2
12:16
4
4.
Skalica
4
0
0
0
4
11:18
0