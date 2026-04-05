Tipsport liga: Skalica prehrala aj štvrtý zápas, doma nestačila na Prešov

Hokejisti HK Skalica a HC Prešov dnes hrali 4. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Skalica - HC Prešov dnes LIVE (hokej, baráž, 4. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
05.04.2026 o 16:00
4. kolo
Skalica
3:4
(1:1, 2:2, 0:1)
60' minúta
Ukončený
Prešov
Prehľad
Góly a asistencie: 2. Búlik (Šátek, Urban), 25. Obdržálek (Kubíček, Nemec), 36. Jurák (Kubíček, Barcík A.) – 3. Hamráček (Kadyrov), 29. Avtsin, 37. Hamráček (Frič), 52. Berlev (Avtsin). Rozhodca: Baluška, Lesay – Vystavil, Bezák. Diváci: 1653.
HK Skalica – HC Prešov 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly a asistencie: 2. Búlik (Šátek, Urban), 25. Obdržálek (Kubíček, Nemec), 36. Jurák (Kubíček, Barcík A.) – 3. Hamráček (Kadyrov), 29. Avtsin, 37. Hamráček (Frič), 52. Berlev (Avtsin). Rozhodca: Baluška, Lesay – Vystavil, Bezák. Vylúčenie: 4:7. Využitie: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1653. Priebeh zápasu: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:4.
Góly a asistencie: 2. Búlik (Šátek, Urban), 25. Obdržálek (Kubíček, Nemec), 36. Jurák (Kubíček, Barcík A.) – 3. Hamráček (Kadyrov), 29. Avtsin, 37. Hamráček (Frič), 52. Berlev (Avtsin). Rozhodca: Baluška, Lesay – Vystavil, Bezák. Vylúčenie: 4:7. Využitie: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1653. Priebeh zápasu: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:4.
Je dobojované! Skalica to nezvládla ani vo štvrtom zápase a podľahla tak aj na domácom ľade, hoci v dnešnom zápase trikrát vyhrávala. Naopak prešovskí hokejisti si odnášajú víťazstvo 4:3.
Ja vám už ďakujem za pozornosť, majte sa krásne.
Ja vám už ďakujem za pozornosť, majte sa krásne.
Koniec zápasu.
59:43
Zakončiť sa rozhodol Obdržálek, ktorý ale nedokázal vyrovnať.
59:20
Domáci hokejisti kombinujú v útočnej tretine, pričom sa im výrazne kráti čas. Zakončenie stále neprichádza.
59:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta riadnej hracej doby.
58:52
Oddychový čas pre tím HK Skalica.
58:52
Dvojgólový strelec hostí odchádza na trestnú lavicu a Skaličania dostanú možnosť záverečného tlaku vo formáte šiesti proti štyrom!
58:52
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Hamráček – 2 min., podrazenie.
Hamráček – 2 min., podrazenie.
58:33
Hoci Vyletelka nemal puk pod kontrolou, domáci hokejisti sa snažili aktívne o dorážku. Napokon je z toho iba ďalšie vhadzovanie.
58:19
Prešov vyhodil puk len na zakázané uvoľnenie, dianie sa tak vráti do útočného pásma skalického tímu.
58:12
Po zakázanom uvoľnení prešovského tímu sa Skalica presunie vytúžene do útočného pásma. Beržinec zároveň smeruje na striedačku a domáci to skúšajú v hre bez brankára!
57:02
Dopredu sa už tlačí s pukom na hokejke Avtsin, pričom už čoskoro začneme sledovať bránku Skalice. Ak sa skóre do niekoľkých desiatok sekúnd nezmení, Beržinec z nej pôjde von.
56:39
Nemec našiel z ľavej strany Juríka, ktorý ale z medzikružia neprekonal brankára Vyletelku!
56:21
Hra je prerušená, smerujeme do reklamnej prestávky.
55:29
Prešov navyše bojuje vo svojom útočnom pásme o zisk puku, kde zároveň zbiera cenné sekundy.
54:45
Skaličania preberajú puk na vlastnej obrannej tretine, pričom sa pokúsia zaútočiť. Čas sa kráti.
53:37
Richard Nemec sa natlačil do súperovej bránky, puk ale smeruje vedľa.
53:08
Domáci v plnom počte.
52:43
Pri puku sú prešovskí hokejisti, ktorí sa na záver presilovej hry pokúsia prebojovať do útočného pásma.
51:08
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
2 min., neúspešná trénerská výzva, trest odpyká Jurík.
2 min., neúspešná trénerská výzva, trest odpyká Jurík.
51:08
Gól napokon platí a keďže išlo o trénerskú výzvu, domáci pôjdu do oslabenia za neúspešný pokus.
51:08
Ale pozor! Rozhodcovia smerujú za video, kde budú skúmať platnosť presného zásahu.
51:09
Tím Prešov práve strelil gól!
Hostia idú prvýkrát v dnešnom zápase do vedenia, keď ANTON BERLEV dokázal tečovať puk priamo pred brankárom Beržincom a posunul ho do siete. Prešov tak ide do vedenia 4:3.
Asistencia: Alexander Avtsin.
Hostia idú prvýkrát v dnešnom zápase do vedenia, keď ANTON BERLEV dokázal tečovať puk priamo pred brankárom Beržincom a posunul ho do siete. Prešov tak ide do vedenia 4:3.
Asistencia: Alexander Avtsin.
50:02
Z ľavého krídla sa dostal do zakončenia Sachkov, ktorý preveril prešovského brankára.
50:01
Zostáva nám odohrať posledných desať minút v rámci riadnej hracej doby. Naďalej ale evidujeme nerozhodný stav 3:3.
48:48
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme Skalice, na pozore musí byť Beržinec.
48:18
Pred nami je prvá reklamná prestávka v rámci posledného dejstva.
47:44
Tentokrát už môžu hrať hostia, keď v obrannom pásme preberá puk obranca Macejko.
46:20
Puk je už znova v moci domáceho tímu, ktorý sa zvládol presunúť do útočnej tretiny.
45:15
Jeden z hráčov stratil hokejku, napriek tomu môžu Skaličania vyraziť do útoku.
43:58
Puk končí prikrytý lapačkou skalického brankára, vhadzovať sa tak bude v útočnom pásme Prešova.
42:53
Sledujeme súboj o puk na zadnom mantineli, pričom sú Skaličania nasťahovaní v útočnom pásme.
42:25
Tretie dejstvo sa nám zatiaľ často kúskuje, pričom musel zasahovať brankár Vyletelka.
42:03
Registrujeme posunutú bránku za Beržincom, hra tak musí byť prerušená.
41:24
Píska sa zakázané uvoľnenie hostí, pre ktoré sa hra presunie do útočnej tretiny Skaličanov.
41:08
Tentokrát sa strelecky presadiť snažili domáci hokejisti, ktorí vybojovali vhadzovanie v útočnom pásme.
40:41
Puk končí v lapačke domáceho brankára, bude sa tak vhadzovať v útočnom pásme Prešova.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Po druhej dvadsaťminútovke evidujeme naďalej nerozhodný stav, tentokrát ale 3:3. Bude preto zaujímavé sledovať, aké rozuzlenie nám prinesie dnešný duel.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:04
Prichádza úspešný zákrok od prešovského brankára Samuela Vyletelku, vhadzovať sa bude v útočnom pásme skalického tímu.
39:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta druhého dejstva.
38:31
Sledovať budeme vhadzovanie v strednom pásme pred modrou čiarou.
37:46
Hra je už v tejto chvíli prerušená, nasleduje reklamná prestávka.
37:29
Hostia v plnom počte.
37:15
Domácim hokejistom sa nepodarilo odpovedať, keď si Vyletelka pripisuje úspešný zákrok.
36:35
Tím Prešov práve strelil gól!
LUKÁŠ HAMRÁČEK skóruje vo vlastnom oslabení, keď ho našiel z ľavého kruhu Avtsin a Prešov tak vyrovnáva na 3:3 po zakončení pri pravej žŕdke.
Asistencia: Patrik Frič.
LUKÁŠ HAMRÁČEK skóruje vo vlastnom oslabení, keď ho našiel z ľavého kruhu Avtsin a Prešov tak vyrovnáva na 3:3 po zakončení pri pravej žŕdke.
Asistencia: Patrik Frič.
35:29
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Kadyrov – 2 min., nešportové správanie.
Kadyrov – 2 min., nešportové správanie.
35:30
Skalica dala gól!
ROMAN JURÁK si nakorčuľoval do predbránkového priestora, kde si našiel prihrávku a napokon prekonáva brankára Vyletelku. Domáci idú do vedenia 3:2!
Asistencie: Petr Kubíček, Adam Barcík.
ROMAN JURÁK si nakorčuľoval do predbránkového priestora, kde si našiel prihrávku a napokon prekonáva brankára Vyletelku. Domáci idú do vedenia 3:2!
Asistencie: Petr Kubíček, Adam Barcík.
35:01
Pohotový zákrok musel vytiahnuť brankár Beržinec, ktorý zastavil protihráča priamo pred bránkoviskom.
33:12
Hra je prerušená, hoci sa brankár Vyletelka hnevá, keď dlho signalizoval žiadosť o prerušenie hry pre mierne povolenú masku. Rozhodcovia ale usúdili, aby sa pokračovalo v hre.
32:31
Prešovčania pokračujú v aktivite vo svojom útočnom pásme, zatiaľ ale čakáme na ohrozenie bránky.
31:17
Hra je prerušená, dianie sa nám presunie do útočného pásma domáceho mužstva.
30:43
Puk skončil v lapačke prešovského brankára Vyletelku, smerujeme do reklamnej prestávky.
30:01
Dnešný duel sa dostal do svojej druhej polovice.
28:29
Tím Prešov práve strelil gól!
ALEXANDER AVTSIN to vyskúšal z blízkosti ľavej tyčky, pričom puk napokon prepadol za brankárom Beržinca aj napriek zakončeniu z ostrého uhla. Prešov vyrovnáva na 2:2.
Bez asistencie.
ALEXANDER AVTSIN to vyskúšal z blízkosti ľavej tyčky, pričom puk napokon prepadol za brankárom Beržinca aj napriek zakončeniu z ostrého uhla. Prešov vyrovnáva na 2:2.
Bez asistencie.
27:24
Prešov sa už dostal do útočného pásma, kde okamžite posiela strelecké pokusy na súperovu bránku.
26:50
Pred nami je reklamná prestávka, hneď po nej uvidíme početnú výhodu hostí.
26:50
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Búlik – 2 min., nedovolené bránenie.
Búlik – 2 min., nedovolené bránenie.
26:13
Pokračuje ofenzívna snaha prešovského tímu, ktorí sa usadil v útočnej tretine.
25:18
Lenže Prešovčania sa ako naposledy, aj tentokrát snažia o okamžitú odpoveď.
25:00
Skalica dala gól!
Domáci hokejisti využívajú presilovú hru, keď sa presadil PETR OBDRŽÁLEK. Skaličania tak idú znova do vedenia, tentokrát 2:1!
Asistencie: Petr Kubíček, Richard Nemec.
Domáci hokejisti využívajú presilovú hru, keď sa presadil PETR OBDRŽÁLEK. Skaličania tak idú znova do vedenia, tentokrát 2:1!
Asistencie: Petr Kubíček, Richard Nemec.
24:38
Z pravej strany prišlo zakončenie do protipohybu prešovského brankára, ktorého však koncovka nezaskočila.
24:07
Domáci hokejisti sa ihneď rozostavili v útočnej tretine, kde sa aj dostali k zakončeniu. Vyletelka ale puk vyráža.
23:48
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Avtsin – 2 min., nedovolené bránenie.
Avtsin – 2 min., nedovolené bránenie.
23:48
Jeden z domácich hráčov zostal ležať na ľadovej ploche, keď bol tvrdo atakovaný pri mantineli. Uvidíme tak zrejme presilovú hru.
23:22
Hra je prerušená, dianie sa presunie do útočného pásma prešovského tímu.
22:59
Prešov sa nasťahoval do útočného pásma, kde však musí bojovať o puk pri postrannom mantineli.
22:12
Skaličania nahadzujú puk iba na zadný mantinel, kde ho bezpečne odoberá práve súper.
21:45
Napokon prichádza k prerušeniu hry zo strany domáceho brankára Beržinca.
21:28
Dopredu sa snažili dostať domáci hokejisti, hrať už ale s pukom môže Prešov.
20:41
Vyletelka musel zasahovať, vhadzovať sa tak bude v útočnom pásme domáceho tímu.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Máme za sebou úvodnú dvadsaťminútovka, ktorá priniesla po presnom zásahu na oboch stranách. Po góle Búlika odpovedal Hamráček.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:27
Po postavení mimo hry ešte uvidíme vhadzovanie v strednom pásme pred modrou čiarou.
19:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta úvodného dejstva.
18:53
Domáci v plnom počte.
18:45
Skaličania sú blízko k ubráneniu oslabovky, hoci sa hralo takmer celý čas pred ich bránkou.
17:46
Hra je prerušená po ofenzívnej snahe hostí, sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme Prešova.
16:53
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Filip – 2 min., držanie.
Filip – 2 min., držanie.
16:53
Nasleduje reklamná prestávka, po nej si presilovú hru zahrá aj prešovské mužstvo.
16:18
K žiadnemu zakončeniu sa ale hostia nedopracovali, Beržinec tak nemusel zasahovať.
15:46
Pri puku už sú hokejisti z Prešova, ktorí sa môžu pokúsiť zaútočiť. Ešte pred tým sa ale chystajú prestriedať.
15:16
Hostia v plnom počte.
14:00
Puk už opúšťa útočné pásmo domáceho mužstva, ktoré ale zostáva pri puku.
13:16
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Bukarts – 2 min., podrazenie.
Bukarts – 2 min., podrazenie.
12:54
Po skončení oslabenia mohol skórovať Cormier, ktorý neprekonal súperovho brankára z priestoru medzi kruhmi!
12:38
Hostia v plnom počte.
11:48
Sme svedkami postavenia mimo hry, vhadzovať sa tak bude v strednom pásme.
11:24
Domácemu tímu sa nepodarilo zakončiť ofenzívnu snahu presným zásahom, zostanú však nasťahovaní v útočnom pásme, kde pokračuje ich presilová hra.
10:38
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Filip – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Macejko – 2 min., nešportové správanie,
Feranec – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Filip – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Macejko – 2 min., nešportové správanie,
Feranec – 2 min., hrubosť.
10:38
Skaličania sa tlačili do koncovky, pričom musel zasiahnuť Vyletelka. Následne prichádza výmena názorov.
10:24
Sledovať budeme vhadzovanie v strednom pásme pred modrou čiarou.
09:27
Po prerušení od brankára Vyletelku smerujeme do prvej reklamnej prestávky dnešného stretnutia.
08:54
Po prerušenej hre sa hra nasťahuje pred domácu bránku, kde sa bude vhadzovať.
08:34
Hostia držia puk za vlastnou bránkou, kde si počkajú na kompletné prestriedanie.
07:36
Hostia v plnom počte.
06:47
Skalica sa už usadila v útočnom pásme, kde môže prísť aj k následnému rozostaveniu.
06:19
Prešovčanom zatiaľ vychádza oslabenie, keď sa úspešne bránia a držia puk ďaleko od svojej bránky.
05:36
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Bortňák – 2 min., hákovanie.
Bortňák – 2 min., hákovanie.
05:19
Zasahovať musel domáci brankár Beržinec, ktorý si pripisuje úspešný zákrok.
04:56
Píska sa zakázané uvoľnenie domáceho mužstva, dianie sa presunie pred bránku Beržinca, kde sa bude vhadzovať.
04:20
Puk už je v moci Skaličanov, ktorí môžu vyraziť do útoku zo svojho obranného pásma.
03:15
Domáci mohli ísť znova do vedenia, pričom sa k najväčšej šanci dostal Podolinský so zakončením medzi kruhmi.
02:52
Tím Prešov práve strelil gól!
Prichádza ale rýchla odpoveď, keď hostia vykombinovali domácu defenzívu a LUKÁŠ HAMRÁČEK mal už iba pred sebou prázdnu bránku, ktorý triafa bezpečne z ľavého krídla. Je vyrovnané, 1:1.
Asistencia: Danila Kadyrov.
Prichádza ale rýchla odpoveď, keď hostia vykombinovali domácu defenzívu a LUKÁŠ HAMRÁČEK mal už iba pred sebou prázdnu bránku, ktorý triafa bezpečne z ľavého krídla. Je vyrovnané, 1:1.
Asistencia: Danila Kadyrov.
01:55
Skalica dala gól!
MICHAL BÚLIK sa dostal k puku na hranici ľavého kruhu, pričom z bezprostrednej blízkosti brány posiela puk na vzdialenejšiu stranu. Skaličania otvárajú skóre a vedú 1:0.
Asistencie: Michal Šátek, Ján Urban.
MICHAL BÚLIK sa dostal k puku na hranici ľavého kruhu, pričom z bezprostrednej blízkosti brány posiela puk na vzdialenejšiu stranu. Skaličania otvárajú skóre a vedú 1:0.
Asistencie: Michal Šátek, Ján Urban.
01:08
Pripravený musel byť aj Beržinec, proti ktorému sa postavil Hamráček.
00:40
Úspešný zákrok si pripisuje brankár Samuel Vyletelka, ktorý zneškodnil strelecký pokus.
00:19
Puku sa už dotkli obe mužstvá, pričom však môže zamieriť dopredu Prešov.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Skalica: Beržinec (Lietava) – Kubíček, Barcík S., Filip, Novajovský, Janík, Urban, Dudáš, Frídel – Obdržálek, Nemec, Jurík – Podolinský, Špirko, Sachkov – Šátek, Búlik, Kuba – Barcík A., Jurák, Kotvan.
HC Prešov: Vyletelka (Kozel) – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Maruna – Bukarts, Cormier, Indrasis – Avtsin, Berlev, Hamráček – Chalupa, Bortňák, Valigura – Feranec, Frič, Blaško.
HK Skalica: Beržinec (Lietava) – Kubíček, Barcík S., Filip, Novajovský, Janík, Urban, Dudáš, Frídel – Obdržálek, Nemec, Jurík – Podolinský, Špirko, Sachkov – Šátek, Búlik, Kuba – Barcík A., Jurák, Kotvan.
HC Prešov: Vyletelka (Kozel) – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Maruna – Bukarts, Cormier, Indrasis – Avtsin, Berlev, Hamráček – Chalupa, Bortňák, Valigura – Feranec, Frič, Blaško.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu, keď sa proti sebe postaví HK Skalica a HC Prešov.
Hoci sa Prešov aktuálne nachádza na 2. pozícii s dvoma víťazstvami, hneď v dvoch prípadoch potiahol duel až do predĺženia. Najskôr s nešťastným koncom po prehre 1:2 s Trenčínom, následne s tým lepším, keď uspel proti Humennému 4:3. Skalica naopak čaká na svoje prvé body, keď má na konte tri prehry v riadnom hracom čase.
Hoci sa Prešov aktuálne nachádza na 2. pozícii s dvoma víťazstvami, hneď v dvoch prípadoch potiahol duel až do predĺženia. Najskôr s nešťastným koncom po prehre 1:2 s Trenčínom, následne s tým lepším, keď uspel proti Humennému 4:3. Skalica naopak čaká na svoje prvé body, keď má na konte tri prehry v riadnom hracom čase.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
3
2
1
0
0
9:5
8
2.
HC Prešov
3
1
1
1
0
12:9
6
3.
HC 19 Humenné
3
1
0
1
1
8:9
4
4.
HK Skalica
3
0
0
0
3
8:14
0