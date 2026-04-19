Ďalší výbuch Skalice na domácom ľade. S Prešovom neudržala dvojgólové vedenie

Hokejisti Prešova sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. apr 2026 o 19:43
Skalica tak ostala na poslednom mieste baráže.

Tipsport liga - 10. kolo baráže

HK Skalica - HC Prešov 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Góly: 20. Nemec (Obdržálek, Jurík), 25. Barcík (Obdržálek, Nemec), 31. Barcík – 16. Avtsin (Feranec), 38. Avtsin (Suja), 40. Feranec (Berlev, Avtsin), 48. Avtsin (Kadyrov, Feranec)

Rozhodcovia: Moller - Čahoj, Vystavil

Vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0

Diváci: 836

Skalica: Pončák – Kubíček, Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Urban, Dudáš, Škápik – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sačkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Barcík

Prešov: Kaľavský – Suja, Macejko, Nátny, Kadirov, Semaňák – Feranec, Berlev, Avcin – Frič, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Maruna, Danielčák

Hokejisti Prešova triumfovali v 10. kole baráže o účasť v Tipsport lige na ľade Skalice 4:3 a dostali sa tak na čelo tabuľky o dva body pred Trenčín.

Dukla v druhom nedeľňajšom stretnutí prehrala na ľade Humenného 2:3 po samostatných nájazdoch.

Prešov aj Trenčín si už v predošlom kole zabezpečili účasť v Tipsport lige v sezóne 2026/2027. Humenné si tretím víťazstvom v baráži upevnilo tretiu priečku v tabuľke.

Hlasy po zápase

Juraj Jurík st., tréner Skalice: „Je to, bohužiaľ, ako cez kopírák. Zase sme mali zápas dobre rozohraný. Mali sme dvojgólové vedenie. Myslím si, že už sme to konečne mali dohrať do víťazného konca, ale zase sme v nejakej eufórii. Urobili sme nejaké chyby, za ktoré nás súper potrestal. A dnes sme neboli dobrí ani na presilovke, ani na oslabení a myslím si, že to rozhodlo o celom zápase.“

Tomáš Kochan, asistent trénera Prešova: „Ako ste videli, boli sme trošku v oklieštenej zostave, nakoľko máme nejakú virózu v kabíne. A tým, že baráž už bola rozhodnutá, naše vedenie sa rozhodlo uvoľniť niektorých našich hráčov, ktorí išli domov pripravovať sa na MS. Sme radi za výhru, chalani k tomu pristúpili zodpovedne, máme tri body do tabuľky a sme za ne radi.“

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Prešov

10

7

1

1

1

35:25

24

2.

Trenčín

10

6

1

2

1

37:24

22

3.

Humenné

10

2

1

1

6

25:35

9

4.

Skalica

10

1

1

0

8

29:42

5

