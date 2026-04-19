ONLINE: HK Skalica - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 10. kolo)

HK Skalica - HC Prešov: ONLINE prenos z 10. kola baráže o Tipsport ligu.
Sportnet|19. apr 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE z 10. kola baráže Tipsport ligy: HK Skalica - HC Prešov.

Hokejisti HK Skalica a HC Prešov dnes hrajú 10. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
19.04.2026 o 17:30
10. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Moller, Čahoj – Vystavil, Staššák.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 10. kola Baráže o Tipsport Ligu medzi HC Skalica a HC Prešov.

Skalica je momentálne na poslednom mieste s 5 bodmi. Vyhrala s Humenným a po predĺžení aj s Trenčínom. Je už, ale isté, že ju v Tipsport lige v budúcej sezóne s určitosťou neuvidíme a Skaličania si to tak s Humenčanmi rozdajú už len o tretie miesto. Naposledy doma podľahla Trenčínu 1:5.

Prešov je momentálne o skóre na druhom mieste so ziskom 21 bodov. Po deviatom kole je už, ale isté, že Prešovčanov a Trenčanov s určitosťou uvidíme v Tipsport lige aj v budúcej sezóne a v týchto posledných troch kolách tak pôjde už len o konečné umiestnenie v tabuľke. Naposledy doma zdolal Humenné 4:2.

Tieto tímy sa naposledy stretli pred týždňom. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešili Prešovčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HK Dukla Trenčín

9

6

1

1

1

35:21

21

2.

HC Prešov

9

6

1

1

1

31:22

21

3.

HC 19 Humenné 

9

2

0

1

6

22:33

7

4.

HK Skalica

9

1

1

0

7

26:38

5

HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos z 1. zápasu finále play-off Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (finále play-off, 1. zápas)
dnes 15:00
