ONLINE: Seattle Kraken - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

VANCOUVER. Hokejisti tímov Seattle Kraken a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave hostí nebude chýbať slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Seattle Kraken - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
29.10.2025 o 03:30
Seattle
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Seattlom Kraken a Montrealom Canadiens.
Seattlu sa na domácom ľade zatiaľ darí, keď uspel vo všetkých troch dueloch. Po víťazstve s Anaheimom 3:1 si poradil aj s Vegas Golden Knights 2:1 po predĺžení či 3:2 s Edmontonom Oilers. Pozíciu najproduktívnejšieho hráča v tíme si ledí dvojica Jordan Eberle a Jaden Schwartz, ktorí majú obaja na konte 8 kanadských bodov.
Montreal je aktuálny lídrom Atlantickej divízie, keď má na svojom konte už 14 bodov. Hoci novú sezónu odštartovali Canadiens s prehrou 2:5, zaznamenať dokázali už sedem výhier. Z posledných piatich duelov uspeli s Buffalom 4:2, Calgary 2:1 po predĺžení a Vancouverom 4:3. Pre slovenského útočníka Juraja Slafkovského pritom išlo v poslednom vystúpení o najlepší zápas v novom ročníku, keď po zisku asistencie pridal aj gólový zásah.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Krakenov:
Seattle 5-4pp Montreal
Seattle 1-5 Montreal
Seattle 2-4 Montreal
Seattle 5-1 Montreal
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:30.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: